Bezpieczny Kredyt 2 proc. Mamy szczegóły ofert banków

Bankier porównał ofertę kredytów z oprocentowaniem 2 proc. do tych zwykłych ofert dostępnych na rynku. Według portalu chociaż jeszcze oficjalnie RPP nie rozpoczęła cyklu obniżek stóp procentowych, to WIBOR, a co za tym idzie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych zaczyna spadać.

"W ślad za pierwszymi osunięciami stawek WIBOR 3M i 6M ruszyły korekty w cennikach stałoprocentowych hipotek. Widać to chociażby w porównaniu średnich dla czerwca i lipca – w tym miesiącu wskaźnik jest o 0,3 pp. niższy niż miesiąc wcześniej"-informuje Bankier.pl.

Portal przedstawił symulację kredytu na 480 tys. zł, na 25 lat, oprocentowanie okresowo stałe, raty malejące i przy tych samych parametrach zestawił ofertę tych banków, które już oferują „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. W pierwszym przypadku gdybyśmy wzięli taki kredyt na zasadach rynkowych rata w zależności od banku waha się od 4 486 zł do 4 976 zł. Przy rządowym kredycie, miesięcznie kredytobiorca płaciłby od 2400 zł do 2 800 zł. Najdroższa oferta jest w obu przypadkach w Velo Bank.

W PKO BP rata wyniesie 2454 zł., Pekao SA 2400 zł dla porównania w pierwszym banku zapłacimy przy rynkowej ofercie 4 408 zł raty, a w drugim 4 592 zł. W Velo odpowiednio 2 800 zł i 4 976 zł.

Symulacja przedstawiona przez portal dotyczy rodziny czteroosobowej.

Jak informuje bankier.pl, "profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł." Przy czym portal zaznacza, że para nie spłaca innych zobowiązań finansowych, a " historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów".

Od 17 lipca kredyty z dofinansowaniem pojawi się w Banku BPS – zapowiedziała instytucja.

