Rząd PiS przyjął projekt ustawy ws. kredytu 2 proc. na 10 lat. Kto się załapie

Rodziny z dzieckiem dostaną większy kredyt

Zakłada on, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie (albo dom jednorodzinny) po raz pierwszy. Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu.

Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym wspólnie gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani posiadać w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane) - podał resort rozwoju i technologii, który przygotował projekt.

Kredyty 2 proc. będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak zapisano w projekcie, koszty związane m.in. z dopłatami do kredytów będą pokrywane ze środków utworzonego w BGK Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. W celu finansowania programu Fundusz będzie zasilany środkami budżetu państwa.

Projekt wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe

Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państw. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca br., a "pierwsze decyzje kredytowe będą mogły się pojawić gdzieś około sierpnia - bo pamiętajmy, trzeba znaleźć mieszkanie, trzeba zawrzeć umowę przedwstępną - to jest cała procedura, a więc będzie kilka miesięcy tego roku, żeby tę sprawę załatwić". "Nie spodziewamy się, żeby tu były jakieś problemy" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Podatek od hurtowego zakupu mieszkań. Znana jest jego wysokość

W przyjętych przepisach znalazł się zapis ograniczający hurtowy skup mieszkań będzie dotyczyło każdego kolejnego mieszkania powyżej piątego. Aby nie podpadać pod zapisy ustawy będzie można zakupić lokal mieszkalny raz na 12 miesięcy. Zakup każdego kolejnego mieszkania w danym roku będzie wiązał się z obowiązkiem odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6 proc.

