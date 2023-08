Bezpieczny Kredyt robi furorę. Podpisano umowy na ok. 1,45 mld zł

O co chodzi z nowymi nakrętkami do napojów? Polacy narzekają, że są niewygodne

Nie ma problemu z dostępnością mieszkań

Minister Buda był pytany o zainteresowanie programem "Bezpieczny Kredyt". Jak mówił, codziennie podpisywanych jest po kilkadziesiąt umów.

"Widzimy duży ruch na rynku nieruchomości" - powiedział. Minister zapowiedział, że będzie weryfikował, czy banki robią wszystko, żeby w odpowiednim czasie te wnioski rozpatrywać.

Z ostatnich danych resortu wynika, że wnioski w programie „Pierwsze Mieszkanie” złożyło ponad 36 tys. osób; podpisano 3 tys. 901 umów na ok. 1,45 mld zł.

Buda przekazał, że we wszystkich miastach poza Warszawą nie ma problemu z dostępnością mieszkań. "Warszawa jest specyficzna. Tutaj deweloperzy mają słabą ofertę. I jest też swego rodzaju wyczekiwanie. Bo kluczowy dzień jest jutro" - powiedział minister. Przypomniał, że 31 sierpnia wchodzi w życie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) kupna pierwszego mieszkania lub domu; będzie to dotyczyć rynku wtórnego. "To jest ogromna oszczędność, stąd wiele osób się wstrzymywało z zakupem mieszkania i szukało tylko mieszkań na rynku pierwotnym. Teraz to będzie również poszukiwanie na rynku wtórnym bo będzie duża oszczędność" - ocenił Buda.

Jak informowało w sierpniu Ministerstwo Finansów, zwolnienie z PCC przy nabyciu pierwszego mieszkania będzie obowiązywać na mocy ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 31 lipca. Zapisy dotyczące PCC wchodzą w życie w miesiąc po ogłoszeniu.

Resort finansów wskazał, że zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych będzie sprzedaż, której przedmiotem jest: prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zwolnienie będzie przysługiwać, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, a żadnej z nich w dniu zakupu prawa do mieszkania lub domu nie przysługuje i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach. Wyjątek dotyczy osób, które w dniu zawarcia umowy sprzedaży posiadają lub przed tym dniem posiadały udział w takich prawach, ale nie przekracza lub nie przekraczał on 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia. Te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia - poinformowało MF.

Ministerstwo podkreśliło, że zwolnienie wejdzie w życie 31 sierpnia 2023 r. i nie obejmie sprzedaży dokonanych przed tym dniem.

