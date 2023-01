Budowa domu alternatywą dla mieszkania?

Choć ceny mieszkań nieznacznie spadają w tym roku, to w najbliższych latach można spodziewać się kolejnych wzrostów. Przykładowo w Warszawie, według portalu szybko.pl, przeciętne mieszkanie jest warte 688 000 zł, a za metr kwadratowy zapłacimy średnio 13 421 zł. Tym samym za mieszkanie wielkości 50 m2 po średnich cenach zapłacimy 671 200 zł. W innych miastach w Polsce bywa taniej, ale to nie znaczy, że jest tanio. Szybko.pl podaje średnią cenę za metr kwadratowy w Poznaniu wysokości 9 035 zł, co przy 50 m2 mieszkanie daje nam kwotę 451 750 zł. Taniej o nieco ponad 200 000 zł, ale wciąż drogo.

W kwestii budowy domu, wiele zależy od tego, czy mamy go gdzie zbudować i gdzie go budujemy. Oczywiście przedmieścia dużych miast są droższe, niż miejsca dalej skomunikowane, wiele zależy też od miasta. Działki pod Warszawą są dużo droższe niż np. pod Łodzią, do tego dochodzą później dojazdy do pracy. Jeśli jednak ktoś pracuje zdalnie, to dom nawet na wsi może być dla niego dobrym rozwiązaniem.

Czy koszty budowy domu są wyższe niż koszt zakupu mieszkania?

W przypadku gdy mamy działkę np. dzięki spadkowi, koszty budowy mogą być niższe niż kupna mieszkania. Same działki podrożały, od kiedy spopularyzowała się praca zdalna i wzrosły ceny mieszkań, bo coraz więcej osób zdecydowało się na domy. Jak szacuje money.pl, budowa domu o powierzchni ok. 100 m2 będzie kosztować ok. 550 tys. zł. Za cenę niższą niż mieszkanie w Warszawie i 100 tys. zł wyższą niż mieszkanie w Poznaniu mamy więc dwa razy większy dom. Do tego dodajmy, że od 2023 roku można budować domy bez pozwolenia, co potrafi skutecznie zmniejszyć koszty, są nawet projekty domów kosztujących 120 tys. zł.

Pozostają jednak pozostałe kwestie, związane z zaletami i wadami domu. Domy wymagają od nas większej uwagi niż mieszkanie, to na naszych barkach spoczywają remonty budynku, zadbanie o źródło ogrzewania etc. Czy utrzymanie domu jest droższe niż mieszkania? To zależy, od metrażu domu, źródła ogrzewania itd. Czasem będzie drożej, a czasem taniej, z reguły większe domy są droższe w utrzymaniu, dlatego też warto budować je zgodnie z naszymi potrzebami.

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.