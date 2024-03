Biedronka czynna do 23:00 i dłużej! Godziny otwarcia na Wielkanoc

13. emerytura 2024 już w piątek na kontach seniorów! To grupa szczęśliwców

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

W tygodniu poprzedzającym Wielkanoc (od 25.03 do 29.03 br.) ponad 3000 placówek sieci Biedronka będzie otwarte do godziny 23:00 niektóre nawet dłużej, natomiast w Wielką Sobotę (30.03 br.) sklepy będą czynne do godziny 13:30. W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny placówki będą zamknięte.

Biedronka zachęca klientów do sprawdzania dokładnych godzin otwarcia swoich lokalnych sklepów, gdyż mogą one różnić się w zależności od lokalizacji. Informacje te dostępne są w komunikatach na drzwiach poszczególnych sklepów oraz na stronie internetowej sieci – www.biedronka.pl

- "Zdajemy sobie sprawę, że w tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne nasi klienci potrzebują wsparcia, aby najlepiej przygotować się do spokojnego świętowania w gronie rodziny. To okres, w którym klienci szczególnie liczą na atrakcyjne promocje w duchu biedronkowych oszczędności. Zaktualizowaliśmy również godziny otwarć naszych placówek, aby każdy klient miał szansę na skompletowanie świątecznej listy zakupów." - Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka

Wielkanocne Rabato - godziny

Już w poniedziałek ruszyły w Biedronce Wielkanocne Rabato-godziny! Codziennie, aż do piątku 29.03, między 20:00 a 23:00 możesz skorzystać z nowej superoferty. Szczegóły akcji dostępne na: www.biedronka.pl/happy-hours. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

