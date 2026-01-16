Bon senioralny opóźniony: Wprowadzenie bonu senioralnego, kluczowego elementu KPO, napotyka na opóźnienia i rozbieżności między ministrami, mimo że miał ruszyć 1 stycznia.

W rządzie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem bonu senioralnego, jednak reforma ta napotyka na poważne przeszkody. Opóźnienie w jej wdrożeniu jest znaczące, zwłaszcza że stanowi ona jeden z kluczowych elementów Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zgodnie z pierwotnymi założeniami, program miał ruszyć już 1 stycznia br., ale projekt wciąż czeka na akceptację rządu. Przyczyną impasu są rozbieżności między ministrami co do ostatecznego kształtu nowego wsparcia.

Kto ma szansę na bon senioralny?

Obecny projekt ustawy precyzuje, że bon senioralny ma być skierowany do osób w wieku 75 lat i więcej, które z powodu swojego stanu zdrowia wymagają pomocy w codziennych czynnościach. Warunkiem koniecznym jest brak możliwości uzyskania wsparcia od małżonka lub dzieci, którzy są aktywni zawodowo. W takich przypadkach państwo zobowiązuje się do finansowania opieki w kwocie do 2150 zł miesięcznie. Opiekę mają sprawować wykwalifikowani opiekunowie, którzy ukończyli specjalne szkolenia i uzyskali certyfikat ważny przez 10 lat.

W zależności od indywidualnych potrzeb seniora, pomoc będzie świadczona w wymiarze od 5 do 50 godzin miesięcznie. Przy ustalaniu wysokości wsparcia brane pod uwagę będą następujące kryteria dochodowe:

Dochód seniora nie może przekraczać 3410 zł.

Dochód najbliższych (małżonka, dzieci) nie może być niższy niż 3500 zł i nie może przekraczać 6700 zł miesięcznie (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) lub 10 000 zł (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).

Haczyk w programie – samotni seniorzy pominięci?

Kluczowym problemem, który budzi największe kontrowersje, jest warunek posiadania rodziny. Zgodnie z obecnym projektem, bon senioralny będzie przysługiwał jedynie seniorom, którzy mają małżonka, dzieci lub wnuki. Na ten aspekt zwróciła szczególną uwagę minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister Pełczyńska-Nałęcz alarmuje: "Projektowane rozwiązanie prowadzi do wykluczenia z dostępu do bonu senioralnego osób wymagających wsparcia, które żyją samotnie i nie posiadają małżonka lub zstępnego aktywnych zawodowo. W rezultacie, osoby znajdujące się w wieku tzw. późnej starości, często wymagające opieki i pielęgnowania przez drugą osobę, nie będą mogły skorzystać z katalogu usług, które będą realizowane w ramach bonu senioralnego".

Jej zdaniem, takie rozwiązanie sprawi, że samotni seniorzy, pozbawieni wsparcia rodziny, będą mogli liczyć jedynie na pomoc społeczną.

Resort proponuje zmiany

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej proponuje zmiany w projekcie. W sytuacji braku zstępnych lub małżonka, osoba samotna miałaby możliwość wskazania innej osoby uprawnionej do otrzymywania bonu. Mogliby to być np. dalsi krewni, sąsiedzi lub inne osoby bliskie, które pomogłyby w zorganizowaniu odpowiedniej opieki.

Minister Pełczyńska-Nałęcz apeluje również o przyspieszenie prac nad reformą. "Mając na względzie, że projekt ustawy jest kluczowym elementem reformy A4.6 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności >>Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej<< oraz biorąc pod uwagę opóźnienie w realizacji reformy, zwracam uwagę na konieczność pilnego procedowania tej reformy na kolejnych etapach prac legislacyjnych" – podkreśla.

Zgodnie z obecnymi założeniami, seniorzy mieliby składać wnioski o bon senioralny we wrześniu tego roku. Jednak termin ten może ulec zmianie w trakcie dalszych prac legislacyjnych. Źródło: fakt.pl

