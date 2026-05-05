Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy w Polsce innowacyjny format sklepu, zostanie zamknięty 16 maja, co kończy jego pilotażową fazę

Zamknięcie sklepu oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a Castorama nie podała jeszcze szczegółów dotyczących odpraw czy przeniesień. Eksperyment z kompaktowym formatem Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków w tej lokalizacji, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu

Mimo niepowodzenia w Ostrowie, Castorama nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje dalszy rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii "Ekspansja 2.0".

Likwidacja Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim: Koniec eksperymentu i co z pracownikami?

Pierwszy w Polsce sklep Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim zostanie zamknięty 16 maja - czym pisaliśmy wcześniej, co jest niemałym zaskoczeniem dla lokalnej społeczności i rynku handlowego. Ta decyzja oznacza likwidację Castorama Smart – innowacyjnego formatu, który miał zrewolucjonizować zakupy budowlane w Polsce. Niestety, eksperyment ten dobiega końca, a jego konsekwencje odczują przede wszystkim pracownicy. Otrzymaliśmy komentarz sieci sklepów Castorama, w której poznaliśmy powody tej decyzji.

Zgodnie z informacjami, które posiadamy, pracę straci kilkadziesiąt osób zatrudnionych w placówce. To realny problem dla lokalnego rynku pracy, zwłaszcza że sieć Castorama nie podała na razie szczegółów dotyczących ewentualnych odpraw czy propozycji przeniesienia do innych sklepów. To ważna kwestia, która z pewnością budzi niepokój wśród załogi. Sklep, który mieścił się w budynku po dawnym supermarkecie Tesco przy ulicy ks. Prałata Czesława Majorka, był na lokalnym rynku nowością i jego zamknięcie jest dla wielu dużym ciosem. Decyzja o likwidacji sklepu w Ostrowie Wielkopolskim wpisuje się w szerszą strategię firmy, która zakłada dostosowywanie formatów sklepów do ich rentowności i lokalnego zapotrzebowania. Oznacza to, że format Smart najprawdopodobniej nie przyniósł oczekiwanych zysków w tej konkretnej lokalizacji.

Castorama Smart – innowacyjny format, który nie podbił rynku

Idea stojąca za nowym formatem Castorama Smart była prosta: szybko i wygodnie. Sklep miał być kompaktową placówką, w której klienci mogli kupić najpotrzebniejsze produkty „od ręki”, bez konieczności przemierzania ogromnych hal tradycyjnego marketu budowlanego. Asortyment był ograniczony, ale starannie dobrany do podstawowych potrzeb remontowych i wykończeniowych. Dodatkowo, na miejscu dostępne były strefy inspiracji i usługi projektowania wnętrz, które miały ułatwiać klientom podejmowanie decyzji. Jak opisywała to sama sieć, format ten miał zwiększać dostępność produktów i usług.

Decyzja o zamknięciu jedynego takiego sklepu w Polsce sugeruje jednak, że ten model biznesowy nie sprawdził się w praktyce. Klienci z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic woleli najwyraźniej mieć dostęp do pełnej, szerokiej oferty, jaką dają standardowe, duże markety budowlane. Jak informuje Castorama, "decyzja o zakończeniu działalności w Ostrowie Wielkopolskim wynika z wniosków płynących z fazy pilotażowej formatu Smart". Testy potwierdziły, że mniejsze formaty najlepiej spełniają swoją rolę w lokalizacjach, w których zwiększają dostępność oferty, uzupełniając luki na mapie handlowej.

Wielka wyprzedaż i plany Castoramy na przyszłość

Zamknięcie sklepu Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim oznacza, że do dnia ostatecznej likwidacji, czyli do 16 maja, cały towar dostępny w sklepie jest wyprzedawany. To ostatnia szansa, by kupić produkty z oferty sklepu, prawdopodobnie w obniżonych cenach. Trwa wielka wyprzedaż, co jest korzystną informacją dla klientów poszukujących okazji. To także symboliczny koniec pewnego eksperymentu, który miał zmienić sposób, w jaki robimy zakupy budowlane, a który ostatecznie nie sprostał rynkowym realiom.

W komunikacie prasowym Castorama wyjaśnia: "W tym konkretnym przypadku bliskość flagowego sklepu w Kaliszu powodowała wzajemne nakładanie się zasięgów obu placówek, co uniemożliwiało dostarczenie klientom oczekiwanej wartości dodanej". To kluczowa informacja, która wskazuje na główny powód niepowodzenia formatu Smart w tej lokalizacji.

Mimo niepowodzenia w Ostrowie Wielkopolskim, sieć nie rezygnuje z mniejszych formatów. "Chcielibyśmy również zaznaczyć, że optymalizacja portfolio w tym obszarze nie oznacza rezygnacji z rozwoju mniejszych formatów. Wręcz przeciwnie, inicjatywa „Ekspansja 2.0” pozostaje kluczowym elementem naszej strategii biznesowej, a zebrane doświadczenia pozwolą nam jeszcze skuteczniej dobierać przyszłe lokalizacje dla sieci Smart i Express, na której rozwój mamy konkretne i ambitne plany" – deklaruje Castorama. To oznacza, że choć likwidacja Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim jest faktem, mniejsze, bardziej dostępne sklepy nadal będą częścią strategii rozwoju firmy w Polsce.

To prawdziwa rewolucja w sklepach. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny