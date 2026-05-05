Castorama zamyka sklep i zwalnia wszystkich pracowników. Mamy komentarz sieci

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-05-05 11:12

Pierwszy w Polsce sklep Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim zostanie zamknięty 16 maja, co oznacza koniec eksperymentu z innowacyjnym formatem. Wszyscy pracownicy zostaną zwolnieni, a sieć ujawnia powody tej decyzji. Otrzymaliśmy stanowisko Castoramy w tej sprawie.

Niebieski billboard Castoramy ze strzałką kierującą do wjazdu i godzinami otwarcia sklepu, na tle parkingu z samochodami i budynku marketu. Obok billboardu pomarańczowy bus firmowy. O zamknięciu sklepu Castorama Smart przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Biuro Prasowe Castorama/ Materiały prasowe Niebieski billboard Castoramy ze strzałką kierującą do wjazdu i godzinami otwarcia sklepu, na tle parkingu z samochodami i budynku marketu. Obok billboardu pomarańczowy bus firmowy. O zamknięciu sklepu Castorama Smart przeczytasz na Super Biznes.
  • Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim, pierwszy w Polsce innowacyjny format sklepu, zostanie zamknięty 16 maja, co kończy jego pilotażową fazę
  • Zamknięcie sklepu oznacza utratę pracy dla kilkudziesięciu osób, a Castorama nie podała jeszcze szczegółów dotyczących odpraw czy przeniesień. Eksperyment z kompaktowym formatem Smart nie przyniósł oczekiwanych zysków w tej lokalizacji, głównie z powodu bliskości dużego sklepu Castorama w Kaliszu
  • Mimo niepowodzenia w Ostrowie, Castorama nie rezygnuje z mniejszych formatów i planuje dalszy rozwój sieci Smart i Express w ramach strategii "Ekspansja 2.0".
Super Biznes SE Google News

Likwidacja Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim: Koniec eksperymentu i co z pracownikami?

Pierwszy w Polsce sklep Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim zostanie zamknięty 16 maja - czym pisaliśmy wcześniej, co jest niemałym zaskoczeniem dla lokalnej społeczności i rynku handlowego. Ta decyzja oznacza likwidację Castorama Smart – innowacyjnego formatu, który miał zrewolucjonizować zakupy budowlane w Polsce. Niestety, eksperyment ten dobiega końca, a jego konsekwencje odczują przede wszystkim pracownicy. Otrzymaliśmy komentarz sieci sklepów Castorama, w której poznaliśmy powody tej decyzji.

Zgodnie z informacjami, które posiadamy, pracę straci kilkadziesiąt osób zatrudnionych w placówce. To realny problem dla lokalnego rynku pracy, zwłaszcza że sieć Castorama nie podała na razie szczegółów dotyczących ewentualnych odpraw czy propozycji przeniesienia do innych sklepów. To ważna kwestia, która z pewnością budzi niepokój wśród załogi. Sklep, który mieścił się w budynku po dawnym supermarkecie Tesco przy ulicy ks. Prałata Czesława Majorka, był na lokalnym rynku nowością i jego zamknięcie jest dla wielu dużym ciosem. Decyzja o likwidacji sklepu w Ostrowie Wielkopolskim wpisuje się w szerszą strategię firmy, która zakłada dostosowywanie formatów sklepów do ich rentowności i lokalnego zapotrzebowania. Oznacza to, że format Smart najprawdopodobniej nie przyniósł oczekiwanych zysków w tej konkretnej lokalizacji.

Castorama Smart – innowacyjny format, który nie podbił rynku

Idea stojąca za nowym formatem Castorama Smart była prosta: szybko i wygodnie. Sklep miał być kompaktową placówką, w której klienci mogli kupić najpotrzebniejsze produkty „od ręki”, bez konieczności przemierzania ogromnych hal tradycyjnego marketu budowlanego. Asortyment był ograniczony, ale starannie dobrany do podstawowych potrzeb remontowych i wykończeniowych. Dodatkowo, na miejscu dostępne były strefy inspiracji i usługi projektowania wnętrz, które miały ułatwiać klientom podejmowanie decyzji. Jak opisywała to sama sieć, format ten miał zwiększać dostępność produktów i usług.

Decyzja o zamknięciu jedynego takiego sklepu w Polsce sugeruje jednak, że ten model biznesowy nie sprawdził się w praktyce. Klienci z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic woleli najwyraźniej mieć dostęp do pełnej, szerokiej oferty, jaką dają standardowe, duże markety budowlane. Jak informuje Castorama, "decyzja o zakończeniu działalności w Ostrowie Wielkopolskim wynika z wniosków płynących z fazy pilotażowej formatu Smart". Testy potwierdziły, że mniejsze formaty najlepiej spełniają swoją rolę w lokalizacjach, w których zwiększają dostępność oferty, uzupełniając luki na mapie handlowej.

Wielka wyprzedaż i plany Castoramy na przyszłość

Zamknięcie sklepu Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim oznacza, że do dnia ostatecznej likwidacji, czyli do 16 maja, cały towar dostępny w sklepie jest wyprzedawany. To ostatnia szansa, by kupić produkty z oferty sklepu, prawdopodobnie w obniżonych cenach. Trwa wielka wyprzedaż, co jest korzystną informacją dla klientów poszukujących okazji. To także symboliczny koniec pewnego eksperymentu, który miał zmienić sposób, w jaki robimy zakupy budowlane, a który ostatecznie nie sprostał rynkowym realiom.

W komunikacie prasowym Castorama wyjaśnia: "W tym konkretnym przypadku bliskość flagowego sklepu w Kaliszu powodowała wzajemne nakładanie się zasięgów obu placówek, co uniemożliwiało dostarczenie klientom oczekiwanej wartości dodanej". To kluczowa informacja, która wskazuje na główny powód niepowodzenia formatu Smart w tej lokalizacji.

Mimo niepowodzenia w Ostrowie Wielkopolskim, sieć nie rezygnuje z mniejszych formatów. "Chcielibyśmy również zaznaczyć, że optymalizacja portfolio w tym obszarze nie oznacza rezygnacji z rozwoju mniejszych formatów. Wręcz przeciwnie, inicjatywa „Ekspansja 2.0” pozostaje kluczowym elementem naszej strategii biznesowej, a zebrane doświadczenia pozwolą nam jeszcze skuteczniej dobierać przyszłe lokalizacje dla sieci Smart i Express, na której rozwój mamy konkretne i ambitne plany" – deklaruje Castorama. To oznacza, że choć likwidacja Castorama Smart w Ostrowie Wielkopolskim jest faktem, mniejsze, bardziej dostępne sklepy nadal będą częścią strategii rozwoju firmy w Polsce.

Polecany artykuł:

Ukraiński gigant kończy działalność w Polsce. Wytrzymał zaledwie trzy lata
To prawdziwa rewolucja w sklepach. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny
QUIZ. Rozpoznaj miasto wyłącznie po jednym zdjęciu. Test dla turystów i wzrokowców!
Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Spodek, Katowice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CASTORAMA