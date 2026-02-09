Uderzenie KAS pod Warszawą. Zlikwidowano fabrykę wartą miliony

To jedno z największych uderzeń w tytoniową szarą strefę w ostatnim czasie. Funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego namierzyli i zlikwidowali potężną, nielegalną wytwórnię papierosów działającą w powiecie wołomińskim. Skala procederu była ogromna.

Podczas akcji mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów, w której zabezpieczono towar o rynkowej wartości ponad 10,2 mln zł. W ręce funkcjonariuszy wpadło ponad 2,2 miliona sztuk gotowych papierosów oraz blisko 7,6 tony tytoniu do palenia. Wszystkie produkty nie miały polskich znaków akcyzy.

Na miejscu zatrzymano siedem osób zamieszanych w organizację nielegalnej produkcji – trzech obywateli Polski i czterech obywateli Ukrainy. Za produkcję, magazynowanie i dystrybucję nielegalnych wyrobów tytoniowych grozi im wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

Jak działała nielegalna wytwórnia papierosów?

Funkcjonariusze wpadli na trop fabryki w dość nieoczywisty sposób. Wszystko zaczęło się od kontroli dwóch samochodów dostawczych. Uwagę Służby Celno-Skarbowej przykuł moment, w którym pracownicy przeładowywali z jednego auta do drugiego opakowania kartonowe wyglądające jak pudełka po pizzy. Jak się okazało, w środku zamiast jedzenia znajdowały się papierosy bez akcyzy.

To odkrycie naprowadziło ich na posesję w powiecie wołomińskim, z której wyjechał jeden z pojazdów. Na miejscu, w hali magazynowej, ich oczom ukazała się w pełni profesjonalna, nielegalna linia produkcyjna. Zabezpieczono maszyny do produkcji i pakowania papierosów, ogromne ilości tytoniu, filtry, owijki i inne komponenty niezbędne do masowej produkcji.

To nie tylko papierosy. KAS walczy też z rynkiem e-papierosów

Walka z tytoniową szarą strefą to jednak nie tylko tradycyjne wyroby. Krajowa Administracja Skarbowa coraz mocniej skupia się na innym, rosnącym problemie – nielegalnym handlu e-papierosami i płynami do nich. Produkty te, często niewiadomego pochodzenia i niespełniające żadnych norm, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Skala zjawiska jest ogromna. Tylko w ciągu jednego z ostatnich lat KAS przeprowadziła ponad 1100 kontroli w punktach sprzedaży, ujawniając nieprawidłowości w niemal co trzecim z nich. Walka z oszustwami dotyczy też rynku e-papierosów, a KAS regularnie przechwytuje nielegalne e-papierosy i liquidy bez polskich znaków akcyzy. W wyniku tych działań zabezpieczono 3,2 miliona mililitrów płynów do e-papierosów oraz blisko 50 tysięcy sztuk jednorazowych e-papierosów. To strata dla budżetu państwa, ale też ochrona uczciwych przedsiębiorców.