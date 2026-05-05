Benzyna drożeje, diesel stabilny: 5 maja 2026 r. maksymalna cena benzyny 95 wzrosła do 6,49 zł/l, a 98 do 6,99 zł/l, podczas gdy olej napędowy utrzymał cenę 7,31 zł/l.

Wzrost od marca: Od 31 marca benzyna 95 podrożała o 33 grosze, a 98 o 23 grosze, natomiast olej napędowy potaniał o 29 groszy, mimo regulacji cen.

Jak powstają ceny: Maksymalne ceny paliw ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej, akcyzy, opłaty paliwowej, marży 0,30 zł/l oraz podatku VAT.

Obniżki podatków: Obecne ceny są niższe dzięki tymczasowej obniżce VAT na paliwo do 8% i akcyzy do najniższego poziomu unijnego, obowiązującej do 15 maja 2026 r.

Wtorkowe ceny paliw: Benzyna w górę, diesel stabilny

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Energii, we wtorek, 5 maja 2026 roku, kierowcy muszą liczyć się z podwyżkami cen niektórych rodzajów paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,49 zł, co oznacza wzrost w stosunku do poniedziałku. Podobnie, benzyna 98 również zanotowała podwyżkę, osiągając cenę maksymalną 6,99 zł za litr. Dobrą wiadomością dla posiadaczy aut z silnikiem Diesla jest fakt, że cena oleju napędowego pozostała na poziomie 7,31 zł za litr, czyli nie uległa zmianie względem poprzedniego dnia.

Minister Energii, zgodnie z przepisami, codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim. Warto pamiętać, że sprzedaż paliwa powyżej ustalonych limitów jest surowo karana – grozi za to grzywna do 1 miliona złotych, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Kolejne obwieszczenie, które określi ceny na środę, zostanie opublikowane we wtorek.

Porównanie z poprzednimi dniami i początkiem regulacji

Aby lepiej zrozumieć obecną sytuację na stacjach paliw, warto przyjrzeć się zmianom cen w ostatnich dniach. W poniedziałek, 4 maja, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,46 zł, a benzyny 98 – 6,96 zł. Oznacza to, że we wtorek odnotowaliśmy wzrost o 3 grosze na litrze obu rodzajów benzyn. Cena oleju napędowego utrzymała się na tym samym poziomie – 7,31 zł za litr.

Patrząc wstecz na moment wprowadzenia maksymalnych cen, czyli 31 marca, możemy zauważyć jeszcze większe różnice. Wówczas litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, natomiast oleju napędowego – 7,60 zł. Oznacza to, że od końca marca cena benzyny 95 wzrosła o 33 grosze, a benzyny 98 o 23 grosze. Co ciekawe, olej napędowy jest obecnie tańszy o 29 groszy w porównaniu do cen z 31 marca. To pokazuje dynamikę zmian na rynku paliw, mimo obowiązujących regulacji.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Ustalanie maksymalnych cen paliw nie jest procesem arbitralnym, lecz opiera się na ściśle określonej formule. Ministerstwo Energii bierze pod uwagę kilka kluczowych czynników, które składają się na ostateczną cenę, jaką widzimy na stacjach. W skład tej formuły wchodzi średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym. Do tej wartości dodawane są kolejne elementy: akcyza, opłata paliwowa, a także marża sprzedażowa. Ta ostatnia została ustalona na poziomie 0,30 zł za litr. Całość jest następnie powiększana o podatek VAT.

Ten mechanizm ma na celu zapewnienie stabilności cen i ochronę konsumentów przed nadmiernymi fluktuacjami, jednocześnie uwzględniając koszty ponoszone przez dystrybutorów i sprzedawców. Kontrole Krajowej Administracji Skarbowej mają natomiast za zadanie egzekwowanie przestrzegania tych limitów, aby nie dochodziło do nieuczciwych praktyk rynkowych. Dzięki temu systemowi, kierowcy mają pewność, że maksymalne ceny paliw są ustalane w sposób transparentny i kontrolowany przez odpowiednie organy państwowe.

Wpływ obniżonych stawek VAT i akcyzy na ceny

Na obecne ceny paliw znaczący wpływ mają tymczasowe obniżki stawek podatkowych, które mają na celu złagodzenie obciążeń dla konsumentów. Do 15 maja 2026 roku obowiązuje rozporządzenie obniżające stawkę VAT na paliwo z 23% do 8%. Jest to istotna zmiana, która bezpośrednio przekłada się na niższą cenę litra paliwa.

Dodatkowo, rząd Donalda Tuska wprowadził również rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza na litr benzyny została zmniejszona o 29 groszy, a na litr oleju napędowego o 28 groszy. Oznacza to, że akcyza została obniżona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Te tymczasowe środki mają kluczowe znaczenie dla utrzymania cen paliw na obecnym poziomie. Po 15 maja, jeśli nie zostaną przedłużone, powrót do standardowych stawek VAT i akcyzy może skutkować kolejnymi podwyżkami na stacjach paliw.

EKG 2026 - Miłosz Motyka, minister energii