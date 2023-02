Chcieliśmy dogonić Niemców, ale dogonimy Włochów. Kiedy osiągniemy taki poziom zamożności?

Polska dalej goni Zachód gospodarczo.

Gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej 2004 PKB na osobę według parytetu siły nabywczej miała wyższe tylko od Bułgarii, Litwy, Łotwy i Rumunii. Co więcej, średnie PKB per capita było niższe o połowę od średniej unijnej. Jak wskazują eksperci Credit Agricole Polska przez ostatnie 20 lat przegoniła wskaźnikiem wzrostu gospodarczego Grecję, Chorwację, Węgry, Portugalię i Słowację. W 2021 roku PKB per capita w Polsce wynosiło 77 proc. średniej unijnej i jak wskazują eksperci CA, Polska dalej będzie gonić Zachód, a bliskim celem są Włochy, które możemy dogonić w ciągu dekady.

Według ekspertów CA pandemia COVID-19 pozwoliła Polsce odrobić straty do Włoch. Jeszcze w 2019 roku PKB per capita było wyższe we Włoszech niż w Polsce o 32 proc., a w 2021 roku ten dystans zmalał do 23 proc. Eksperci wskazują, że Włochy odnotowały większą recesję w 2020 roku niż Polska.

- We Włoszech PKB obniżył się wówczas o 9 proc., podczas gdy w Polsce odnotowano spadek tylko o 2 proc. - czytamy w raporcie Credit Agricole.

Za 10 lat Polska może dogonić Włochy

Ekonomiści wskazują, że jeśli sprawdzą się prognozy wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej, w latach 2025-2035 realna dynamika PKB będzie wynosić 2,5 proc. dla Polski i 0,6-1,1 proc. dla Włoch. W efekcie już w 2033 roku PKB Polski i Włoch powinno być równe. Eksperci wskazują jednak, że obecny spór między Polską, a UE w związku z wypłatą środków unijnych może jednak osłabić tempo wzrostu gospodarczego, co opóźniłoby zrównanie się statystykami z Włochami. Do tego czynnikiem ryzyka są dane demograficzne, które mogą być gorsze niż przewiduje Eurostat.

- Uważamy, że źródłem wzrostu PKB Polski w długim okresie będą inwestycje w kapitał i wzrost produktywności - stwierdzili eksperci Credit Agricole

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.