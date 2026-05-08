NBP od trzech miesięcy funkcjonuje bez wiceprezesa, gdyż premier Donald Tusk wstrzymuje podpisanie nominacji.

Prezes NBP Adam Glapiński ponownie nominował Martę Kightley, swoją bliską współpracowniczkę, na drugą sześcioletnią kadencję.

Mimo prezydenckiego projektu postanowienia w sprawie nominacji, premier Tusk zwleka z jego zatwierdzeniem.

Impas może wynikać z ochłodzonych relacji między szefem NBP a rządem.

Glapiński nie ma zastępcy od trzech miesięcy. Tusk zwleka z nominacją

Trwający już od trzech miesięcy impas rozpoczął się, gdy szef NBP Adam Glapiński zdecydował w lutym o powołanie Kightley na kolejną kadencję. Ekonomistka rozpoczęła pierwszą w marcu 2020 r. Od tamtej pory była najbliższą współpracowniczką Glapińskiego.

Funkcję wiceprezesa w NBP można sprawować maksymalnie przez dwie sześcioletnie kadencje. Decyzja o ponownym wybraniu Kightley trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, a potem do Kancelarii Premiera.

Jak donosi Radio ZET, nie wiadomo, co znajduje się w projekcie postanowienia prezydenta w sprawie nominacji Kightley. Jasne jest jednak, że premier Tusk nie śpieszy się z jego podpisaniem.

Tusk zwleka z podpisem. Powodem konflikt o pożyckę SAFE?

Domniemanym powodem opieszałościki premiera mają być ochłodzone relacji na linii szef NBP – rząd. Wszystko popsuło się, gdy Glapiński wystąpił z Nawrockim na wspólnej konferencji w sprawie pożyczki SAFE, proponując własną alternatywę dla unijnego kredytu na zbrojenia. Obaj niespodziewanie ogłosili program SAFE 0 procent. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o programie SAFE, z którego Polska miała otrzymać 180 miliardów złotych. Do Sejmu trafił prezydencki projekt. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zgodził się jednak na procedowanie projektu ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

Źródło: Radio ZET