Bruksela każe Polsce zaciska pasa. To koniec 800 plus, 13. i 14 emerytury? Jest decyzja

Spis treści

OFE, czyli otwarty fundusz emerytalny to instytucja, dzięki której można gromadzić dodatkowe pieniądze na emeryturę, pochodzące z inwestowania na tzw. rynku kapitałowym. OFE, w ramach tzw. II filaru emerytalnego, kumuluje i inwestuje część odprowadzanych przez nas składek, aby powiększyć kwotę środków gromadzonych na nasze emerytury.

Kto może uczestniczyć w OFE?

Uczestnikami OFE mogą być tylko te osoby, które są objęte ubezpieczeniem społecznym. Najczęściej są to więc pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ponad 15 milionów Polaków odłożyło blisko 170 mld złotych w otwartych funduszach emerytalnych w ramach II filaru, jako dodatkowe oszczędności na emeryturę.

Jaki jest skutek braku deklaracji?

Od 2014 roku otwarty fundusz emerytalny jest dobrowolny i przeznaczony dla wszystkich chętnych. Nie ma już żadnego obowiązku dołączania do OFE. W tym samym roku, a następnie w 2016 miały miejsce tzw. okienka transferowe. W czasie kiedy takie okienko jest dostępne, można złożyć deklarację o pozostaniu w OFE. Pieniądze zgromadzone przez osoby, które nie złożyły takiej deklaracji, automatycznie przeniesiono do ZUS-u na poczet składki emerytalnej, gdzie trafiły na subkonto. Subkonto jest częścią konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład prowadzi je dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych, oraz dla ubezpieczonych, którzy po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowali się na zawarcie umowy z OFE.

Wypłata pieniędzy z OFE

Niestety, nie będziesz mógł/mogła tego zrobić, bo oszczędności z otwartego funduszu emerytalnego nie można wypłacać dowolnie. Na 10 lat przed przejściem na emeryturę są one przekazywane na subkonto w ZUS-ie i tam zasilają środki na przyszłą emeryturę. Jest jednak wyjątek, pozwalający na wypłacenie środków zgromadzonych w ramach OFE, jednak nie przez ubezpieczonego, a przez jego spadkobierców. Po śmierci osoby należącej do OFE zgromadzone tam oszczędności wchodzą w skład masy spadkowej i są dziedziczone, jak każde inne pieniądze po zmarłym – albo na podstawie dziedziczenia ustawowego, albo zgodnie z testamentem spadkodawcy.

Uwaga! Środków z OFE nie można wypłacić ani przed przejściem na emeryturę, ani po przejściu na nią.

Wypłata środków z OFE po śmierci ubezpieczonego

Gdy uczestnik OFE umiera, jego spadkobiercy mogą złożyć wniosek o wypłatę środków zgromadzonych w ramach funduszu. Składa się go do:

ZUS-u, jeżeli zmarły przed śmiercią osiągnął wiek emerytalny (środki z OFE zostały już przetransferowane na subkonto ZUS),

OFE, jeżeli uczestnik funduszu zmarł, nie osiągnąwszy wieku emerytalnego.

OFE po przejściu na emeryturę

Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez uczestnika OFE, zgromadzone przez niego środki z otwartego funduszu emerytalnego są przelewane stopniowo na subkonto w ZUS-ie. Całkowity transfer pieniędzy z OFE kończy się w momencie przejścia na emeryturę. Następnie są one liczone na poczet świadczenia emerytalnego.

Rezygnacja z uczestnictwa w OFE – jak to zrobić?

Z uczestnictwa w otwartym funduszu emerytalnym można zrezygnować jedynie wtedy, gdy działają "okienka transferowe". W bieżącym roku ma to miejsce od 1 kwietnia do 31 lipca. Trwa więc czteromiesięczny okres, kiedy członkowie OFE mogą zdecydować, czy chcą dalej gromadzić środki w tego funduszu, czy wolą, aby przelano je na ich subkonto w ZUS. Nie deklarując rezygnacji z uczestnictwa w OFE, czyli przekazywania tam części składek, nadal pozostaniemy członkami OFE. Co za tym idzie, zgromadzone dotychczas oszczędności pozostaną w OFE, a składka będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS-ie.

Do 31 lipca tego roku do ZUS-u można przekazać wypełnione oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu jej na subkoncie prowadzonym przez ZUS. Można to zrobić osobiście, przez urzędomat, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną — poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Oświadczenia są dostępne w placówkach ZUS, na stronie internetowej ZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych.

Sprawdź, czy jesteś członkiem OFE

Obowiązkiem przystąpienia do OFE objęte były osoby urodzone po 1968 roku, a te, które urodziły się w latach 1949-1968 mogły przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego dobrowolnie. W 2014 roku reforma OFE spowodowała, że członkostwo w funduszu stało się już całkiem dobrowolne. Wiele osób zastanawia się dzisiaj, czy nadal są, czy nie są już członkami OFE. W 2014 i 2016 roku składało się dobrowolnie deklarację o pozostaniu w OFE. Sporo ubezpieczonych tego nie zrobiło, czego skutkiem było automatyczne przeniesienie środków z OFE do ZUS-u. Ważne jest jednak to, że członkostwo w OFE tych, którzy nie złożyli wtedy deklaracji, nie ustało, a pieniądze, które w przeszłości tam wpłacili, po osiągnięciu wieku emerytalnego znowu do nich trafią – tym razem jako część świadczenia emerytalnego.

Ważne! Informacja o członkostwie w OFE jest dostępna na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Można się do niej zalogować po założeniu osobnego konta, ale również poprzez profil zaufany, kwalifikowany profil elektroniczny lub bankowość elektroniczną. Informacje o członkostwie umieszczone są w zakładce OFE, gdzie znajduje się także lista wszystkich przekazanych składek.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.