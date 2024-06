Mandaty na plaży. Za jakie zachowanie możesz dostać srogą karę?

Czego nie wolno robić na plaży?

Spacer po wydmach, wjazd autem na plażę, słuchanie głośnej muzyki a nawet spacer z psem to tylko niektóre z zachowań mogących zakończyć się karą. Za głośne zachowanie można dostać mandat na podstawie art. 51 kodeksu wykroczeń. Ten przewiduje, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Mandat wynosi od 100 do nawet 500 zł.

Szanuj przyrodę

W czasie wypoczynku na plaży warto pamiętać o innych zasadach, których złamanie może grozić mandat. Za spacery po wydmach grozi 50 zł kary. Po zniszczeniu wydmy lub roślinności kara wynosi już od 100 zł do nawet 500 zł. Na plażę nie można wjeżdżać samochodem ani motorem. Za łamanie tego zakazu grozi grzywna w wysokości od 500 zł do nawet 5 tys. zł. Wykroczeniem jest także rozpalenie grilla. Nie chodzi tylko o jego zapachy, które mogą być uciążliwe dla innych plażowiczów, ale o ogień, który stanowi zagrożenie pożarowe. Mandat dla niestosujących się do tego zakazu wynosi 500 zł.

Mandat za „parawaning”

Niewielu plażowiczów zdaje sobie sprawę, że za tak zwany "parawaning" mogą grozić surowe kary, włączając w to mandaty do 500 zł. Zgodnie Kodeksu wykroczeń, "parawaning" jest nielegalny, zwłaszcza gdy ogranicza dostęp do plaży lub narusza regulamin plaży, który wyraźnie zabrania tego typu praktyk. Wynika to art. 54. -"Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".

Seks i alkohol zabroniony

Za picie alkoholu w miejscu publicznym grozi mandat w wysokości 100 zł, a już sam zamiar ich picia może się skończyć mandatem 50 zł. Plaża to miejsce publiczne, dlatego też nie można dopuszczać się tam tzw. nieobyczajnych wybryków, na co wskazuje kodeks wykroczeń. Nieobyczajnym wybrykiem jest seks na plaży, a także o opalanie się topless (nie dotyczy plaż dla nudystów). Oba te wykroczenia karane są mandatem wynoszącym 1500 zł, a niekiedy ograniczeniem wolności.

