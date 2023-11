Zapach szarlotki na premierze książki kulinarnej. Aromamarketing to już rzeczywistość

Spis treści

Pieniądze z subkonta ZUS i OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) to fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy funkcjonujących w Polsce. Gdy członek rodziny umiera, pieniądze zgromadzone na jego rachunku OFE czy subkoncie ZUS wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że:

mogą być wypłacone osobie wskazanej przez ubezpieczonego,

mogą podlegać dziedziczeniu.

Każda osoba ubezpieczona w ZUS ma swoje indywidualne konto emerytalne. W wyniku nowelizacji przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych wprowadzono tzw. subkonto ZUS. Jest to dodatkowe konto w ramach indywidualnego konta emerytalnego ubezpieczonego.

Subkonto posiadają osoby, które urodziły się:

po 1968 roku,

przed 1968 rokiem, ale należały do otwartego funduszu emerytalnego (dotyczy to także ubezpieczonych, którzy po 31 stycznia 2014 r. nie zawarli umowy z OFE).

Procedura odzyskiwana pieniędzy z subkonta ZUS lub OFE zmarłego jest bezpłatna.

Uwaga! Dziedziczeniu nie podlegają środki zgromadzone w ramach I filaru, a w razie śmierci osoby ubezpieczonej dysponuje nimi ZUS.

Na kontach osób zmarłych, które były członkami OFE, czeka średnio 29 tys. zł. Środki zgromadzone na koncie OFE zmarłego członka rodziny podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że mogą być wypłacone wskazanej osobie, bądź osobom (tzw. uposażonym) lub mogą podlegać dziedziczeniu.

Część składki emerytalnej (7,3 proc.) trafia do tzw. II FILARU czyli OFE. Te środki są częścią majątku ubezpieczonego, ale Powszechne Towarzystwa Emerytalne nie mają obowiązku informowania spadkobierców o możliwości ich odzyskania. Dlatego o odzyskanie pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych trzeba zadbać samemu.

By móc starać się o zwrot pieniędzy zgromadzonych w tzw. II FILARZE muszą być spełnione następujące warunki:

ubezpieczony (zmarły) nie mógł mieć przyznanej emerytury,

jego pieniądze musiały być odłożone w OFE (musiał więc urodzić się po 1968 roku lub wcześniej, jeśli zdecydował się przystąpić do II FILARU),

musiał mieć ukończone 30 lat.

Środki zgromadzone w OFE, jak i te z subkonta w ZUS po śmierci ubezpieczonego przechodzą na jego najbliższych. Jak są dzielone? Połowa trafia na rachunek w OFE małżonka osoby zmarłej, jeśli stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej (czyli jeśli małżonkowie nie mieli rozdzielności majątkowej). Drugą część pieniędzy zgromadzonych w OFE przekazuje się osobom wskazanym przez zmarłego (uposażonym) lub jeśli nie ma takich osób, jego spadkobiercom.

Kto może się starać o zwrot pieniędzy z OFE?

Wynika to bezpośrednio z opisanego powyżej podziału środków. Tak więc o zwrot środków z OFE mogą się starać, w następującej kolejności:

Mąż lub żona osoby zmarłej (w ramach wspólności małżeńskiej), Osoby wskazane przez zmarłego (osoby uposażone), Spadkobiercy (gdy nie ma osób uposażonych) np. dzieci zmarłego.

Osoba uposażona to osoba, która otrzyma świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczony upoważnia ją do wypłaty świadczenia. Może to być zarówno ktoś bliski z rodziny, ale także np. przyjaciel czy opiekun.

Procedura ubiegania się o zwrot pieniędzy z OFE

Trzeba wypełnić odpowiedni wniosek, udostępniony przez dane Towarzystwo Emerytalne. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

skrócony odpis aktu zgonu osoby ubezpieczonej,

dokument świadczący o byciu spadkobiercą ubezpieczonego, np. odpis aktu małżeństwa, lub świadczący o byciu osobą przez niego uposażoną, jeśli zostaliśmy zgłoszeni (wskazani) jako taka podczas zawierania umowy z OFE,

ewentualnie testament ubezpieczonego,

dokument potwierdzający naszą tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

W szczególnych przypadkach, np. jeśli ubezpieczony i spadkobierca rozwiedli się, będzie trzeba złożyć pisemne oświadczenie o dziedziczeniu (o stosunkach majątkowych).

Uwaga! Dostarczone dokumenty powinny być oryginalne lub mieć formę kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Takie poświadczenie można np. uzyskać u notariusza.

Kiedy otrzymamy pieniądze z OFE?

Przekazanie środków na rachunek wnioskującego następuje w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada, a przelew nie może nastąpić wcześniej niż w ciągu miesiąca od przedłożenia stosownych dokumentów. Gdy małżonek, któremu mają być przekazane środki z otwartego funduszu emerytalnego nie ma własnego rachunku w OFE lub nie wskaże go w ciągu dwóch miesięcy, fundusz musi założyć taki rachunek i tam przelać część zebraną na rachunku zmarłego przypadającą żonie lub mężowi.

Pieniądze przysługujące osobom uposażonym (lub spadkobiercom) wypłaca się do trzech miesięcy od złożenia dokumentów, ale nie wcześniej niż w ciągu miesiąca. Wypłaty dokonuje się bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego: jednorazowo lub w ratach. Zasady wypłaty w ratach określa statut danego Funduszu, wypłaty nie mogą jednak trwać dłużej niż dwa lata. Osoba uprawniona do otrzymania pieniędzy jakie zmarły zgromadził na swoim rachunku OFE, a także jego spadkobierca, składa pisemną dyspozycję, wskazując rachunek bankowy, na który mają być przelane pieniądze lub podając adres zamieszkania, jeśli mają być dostarczane przekazem pocztowym.

A jeśli zmarły miał jednocześnie rachunek w OFE i subkonto w ZUS?

Wniosek o przelew składa się wtedy wyłącznie w OFE. Fundusz, po wypłaceniu pieniędzy osobom uprawnionym zawiadamia ZUS o przekazaniu im pieniędzy, podaje ich dane osobowe oraz udział w podziale środków. ZUS, od momentu otrzymania zawiadomienia z OFE, ma trzy miesiące (nie więcej) na rozdysponowanie środków zgromadzonych na subkoncie zmarłego według tych samych zasad i między tymi samymi osobami.

Uwaga! Po wypłacie środków z OFE współmałżonek nie może nimi dysponować do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Do tego czasu przekazywane środki pozostają wewnątrz systemu, jako dodatkowa składka mająca powiększyć stan jego konta, a zatem i przyszłą emeryturę.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Dalej