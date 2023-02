Co z podatkiem od zrzutek internetowych? Posłowie mogą odrzucić weto Senatu!

Ustawa deregulacyjna została zawetowana przez Senat

Dziennik przypomniał, że uchwalona przez Sejm 26 stycznia br. ustawa deregulacyjna zakłada dwie istotne zmiany w zakresie podatku od spadków i darowizn. Jedna to 3,5-krotnie podwyższenie kwoty wolnej od podatku przy darowiznach i spadkach od jednej osoby. Druga zmiana polega na wprowadzeniu limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Podatek byłby więc należny od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie: 108 360 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, 81 270 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 54 180 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Senat odrzucił w całości ustawę deregulacyjną. Dr Bartłomiej Wróblewski(PiS), przewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji, która przygotowała ustawę deregulacyjną, przewiduje w rozmowie z "DGP", że posłowie najprawdopodobniej odrzucą weto Senatu.

Senat odrzucił podatek od zrzutek. Co zrobi Sejm?

Wróblewski zapowiedział też, że zaraz mają rozpocząć się prace nad zmianami, które spowodują, że zrzutki internetowe nadal, tak jak obecnie, nie będą opodatkowane. Zdaniem gazety, problem może zostać rozwiązany przy okazji prac nad inną nowelizacją podatkową, zwaną SLIM VAT 3, która jest już w Sejmie. Bartłomiej Wróblewski uważa, że korekty można dokonać na dwa sposoby. Jego zdaniem można wrócić do pierwotnego brzmienia art. 5 ustawy deregulacyjnej, czyli tego, które zakładało wyłącznie podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby - podaje "DGP". Gdyby jednak limity zbiorcze okazały się konieczne, to równolegle można byłoby wprowadzić dodatkowy przepis, który wyłączałby z opodatkowania zbiórki publiczne - stwierdza gazeta.

