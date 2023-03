Czternasta emerytura będzie wypłacana co roku. Projekt ustawy trafił właśnie do rządu. Zobacz, co zawiera

Miliardy euro z UE dla Polski zagrożone! Co z wypłatami 13. emerytur i 500 plus?

Rząd zajmie się czternastą emeryturą

Na ten dokument seniorzy czekali od wielu miesięcy. Projekt ustawy, która trafiła do akceptacji rządu wprowadza wypłatę kolejnego - obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - 14. emerytury.

Z dokumenty wynika, że rencistom i emerytom przysługiwać będzie kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości: kwoty najniższej emerytury. Całą czternastkę dostaną seniorzy ze świadczeniem wysokości do 2900 zł brutto. Kto ma wyższą emeryturę, otrzyma czternastkę zmniejszoną na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Od 14. emerytura będzie odprowadzana składka zdrowotna oraz podatek dochodowy.

14. emerytura czyli minimum 50 zł

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł. Czyli nie będzie można dostać mniej niż właśnie 50 zł.

Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż najniższa emerytura.

Z dokumentu wynika też, że Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października, będzie określała w rozporządzeniu miesiąc wypłaty 14. emerytury. Czyli terminy wypłat będą zmienne.

Dodatek nie wpłynie na inne świadczenia

Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

