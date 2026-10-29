Czy 31 października sklepy są otwarte? Tak pracuje handel przed Wszystkich Świętych

Do której godziny będą otwarte sklepy 31 października?

W sobotę, 31 października 2026 roku, sklepy będą funkcjonować w wydłużonym wymiarze godzin. Ponieważ 1 listopada wypada w niedzielę, sieci handlowe spodziewają się ogromnego ruchu. Aby ułatwić nam przedświąteczne sprawunki, najpopularniejsze dyskonty i supermarkety znacząco wydłużyły godziny pracy.

Oto szczegółowy harmonogram dla najpopularniejszych sieci:

Biedronka - ponad 3400 placówek w całej Polsce będzie otwartych co najmniej do godziny 23:30 . Część sklepów może działać jeszcze dłużej, co warto zweryfikować w oficjalnej aplikacji sieci.

- ponad 3400 placówek w całej Polsce będzie otwartych co najmniej do godziny . Część sklepów może działać jeszcze dłużej, co warto zweryfikować w oficjalnej aplikacji sieci. Lid - wszystkie sklepy tej sieci w sobotę 31 października będą czynne co najmniej do godziny 23:00 . Co ciekawe, trzy wybrane placówki (w Warszawie przy ul. Kasprowicza 117, w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 113 oraz w Bielanach Wrocławskich przy ul. Tynieckiej 1) działają w trybie całodobowym i będą otwarte przez całą noc.

- wszystkie sklepy tej sieci w sobotę 31 października będą czynne co najmniej do godziny . Co ciekawe, trzy wybrane placówki (w Warszawie przy ul. Kasprowicza 117, w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 113 oraz w Bielanach Wrocławskich przy ul. Tynieckiej 1) działają w trybie całodobowym i będą otwarte przez całą noc. Dino - sieć zdecydowała o wydłużeniu pracy swoich marketów – 31 października zakupy zrobimy w godzinach od 6:00 do 23:00 .

- sieć zdecydowała o wydłużeniu pracy swoich marketów – 31 października zakupy zrobimy w godzinach od . Aldi i Netto - te popularne sieci również wydłużyły godziny pracy swoich sklepów do godziny 23:00.

Gdzie zrobisz zakupy 1 listopada? Wyjątki od zakazu handlu

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej kolejnego dnia. Niedziela 1 listopada (uroczystość Wszystkich Świętych) to ustawowy dzień wolny od pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, duże markety, hipermarkety oraz większość sklepów w galeriach handlowych pozostanie tego dnia zamknięta.

Jeśli 1 listopada zabraknie Ci najpotrzebniejszych artykułów, z pomocą przychodzą dozwolone ustawowo wyjątki od zakazu handlu. W święto otwarte mogą być m.in.:

stacje paliw oferujące podstawowy asortyment spożywczy,

małe sklepy osiedlowe oraz placówki franczyzowe (np. Żabka), pod warunkiem że za ladą stanie sam właściciel,

kwiaciarnie oraz stoiska handlowe zlokalizowane w rejonie cmentarzy,

apteki oraz punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Z tego powodu warto upewnić się, które sklepy czynne 31 października pozwolą Ci skompletować pełną listę zakupów z wyprzedzeniem i uniknąć szukania otwartych punktów w sam dzień święta.

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Jak zaplanować zakupy przed dniem Wszystkich Świętych?

Przeddzień Wszystkich Świętych to tradycyjnie czas wzmożonego ruchu na drogach i na parkingach przed centrami handlowymi. Aby przedświąteczne sprawunki przebiegły sprawnie i bez niepotrzebnego stresu, warto pamiętać o kilku zasadach.

Wybierz poranne godziny. Szczyt zakupowy w supermarketach przypada zazwyczaj na popołudnie i wieczór. Zakupy zrobione rano to gwarancja pełniejszych półek i krótszych kolejek.

Szczyt zakupowy w supermarketach przypada zazwyczaj na popołudnie i wieczór. Zakupy zrobione rano to gwarancja pełniejszych półek i krótszych kolejek. Zadbaj o akcesoria cmentarne wcześniej. Kupno zniczy, wkładów i wiązanek w marketach na dzień przed świętem bywa znacznie tańsze niż na przycmentarnych stoiskach w sam dzień Wszystkich Świętych.

Kupno zniczy, wkładów i wiązanek w marketach na dzień przed świętem bywa znacznie tańsze niż na przycmentarnych stoiskach w sam dzień Wszystkich Świętych. Sprawdź godziny prywatnych sklepów. Choć prawo na to zezwala, niektóre mniejsze, lokalne punkty mogą zdecydować o skróconym czasie pracy przed dniem wolnym.

Dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu wizyty w sklepie spokojnie przygotujesz się do nadchodzących dni zadumy i spędzisz je w gronie najbliższych.