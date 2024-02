Jeszcze za wcześnie na obniżkę stóp procentowych

Ostatnie wypowiedzi prezesa NBP pokazują, że duży, marcowy spadek inflacji nie będzie automatycznie oznaczał obniżek stóp. Dlatego w ocenie ekonomistów do marca RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian (główna na poziomie 5,75 proc.). -Prognozy analityków zapowiadają średnią inflację w całym 2024 roku na poziomie 5 proc. a wzrost PKB Polski o ok. 3 proc, co nie stanowi modelowej sytuacji do znacznych obniżek stóp - uważa Karolina Jurek ekspert kredytowy z Lendi.

Michał Stajniak wicedyrektor Działu Analiz XTB wskazuje również, że nie bez znaczenia dla RPP będą decyzje Fed i EBC. - Oddala się termin obniżek w EBC oraz w Rezerwie Federalnej, co również może skłaniać RPP do wstrzymania się z decyzją o obniżce - twierdzi Stajniak z XTB. Jak dodaje, "warto wspomnieć o tym, że w tym tygodniu w czwartek decyzję podejmuje również Narodowy Bank Czech i w tym przypadku oczekuje się kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych do 6,5 proc.".

Stajniak podkreśla, że "należy mieć na uwadze to, że ścieżka inflacji w dalszej części roku będzie zależała w dużej mierze od decyzji rządu w stosunku do cen administrowanych. Gra dotyczy przede wszystkim stawki VAT na żywność, która na ten moment wynosi 0% i może być przywrócona do 5% po pierwszym kwartale. Oprócz tego rząd może zdecydować się na dalsze mrożenie cen energii w drugiej połowie roku" - przypomina i ocenia, że "ewentualna rezygnacja z mrożenia cen miałaby mniejszy wpływ na wzrost inflacji, niż można było tego oczekiwać jeszcze w zeszłym roku".

Raty kredytów w górę

Notowania kontraktów terminowych FRA sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy stawka WIBOR 3M spadnie o 0,44 pp., osiągając 5,4 proc. Jarosław Sadowski główny analityk Expander uważa, że "choć poziom stóp NBP został utrzymany, część kredytobiorców może być zaskoczona, ponieważ ich raty wzrosną".

Jak wyjaśnia Sadowski, dotyczy to kredytów o zmiennym oprocentowaniu, opartych na stawce WIBOR 3M, dla których ostatnia aktualizacja oprocentowania miała miejsce na początku listopada.

-Wówczas stawka WIBOR 3M wynosiła 5,64%, a obecnie jest to 5,85%. W rezultacie, po aktualizacji oprocentowania, rata takiego kredytu na kwotę 400 000 zł, na 30 lat, udzielonego w lutym 2021 r., wzrośnie z 2 861 zł do 2 919 zł.-wylicza główny analityk Expander. Jak dodaje Sadowski, w lepszej sytuacji będą ci, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M.

-Tutaj aktualizacja odbywa się co 6 miesięcy. Na początku sierpnia 2023 r. WIBOR 6M wynosił 6,58%, a obecnie 5,85%. To spowoduje, że rata spadnie z 3 114 zł do 2 920 zł. - wylicza Sadowski.

Jak podsumowuje Stajniak z XTB, kluczowa będzie konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, zaplanowana na dzień po decyzji RPP (8 lutego) w czwartek.

