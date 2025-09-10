Wysokość dodatku mieszkaniowego: od 900 do 1800 zł miesięcznie bez podatku

od 900 do 1800 zł miesięcznie bez podatku Objęte służby: policja, Straż Graniczna, PSP, SOP, ABW, AW, SWW, SKW

policja, Straż Graniczna, PSP, SOP, ABW, AW, SWW, SKW Głosowanie komisji: 18 posłów za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu

18 posłów za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu Dodatki na dojazdy: od 140 do 220 zł miesięcznie w zależności od odległości

Jednogłośne poparcie komisji sejmowej dla dodatków mieszkaniowych

Komisja sejmowa zdecydowanym głosowaniem poparła projekt wprowadzający świadczenia mieszkaniowe dla służb mundurowych. Za przyjęciem projektu wraz z wprowadzonymi poprawkami opowiedziało się 18 posłów, nikt nie głosował przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Podczas obrad wprowadzono szereg poprawek głównie o charakterze legislacyjnym i ujednolicającym. Najważniejsza merytoryczna poprawka dotyczy przyspieszenia wejścia ustawy w życie – zamiast 30 dni od ogłoszenia, przepisy zaczną obowiązywać już dzień po publikacji.

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek szczegółowo wyjaśnił mechanizm naliczania nowego dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. System bazuje na kosztach wynajmu mieszkań w danej miejscowości, co oznacza zróżnicowanie geograficzne świadczeń.

Kwota bazowa: 300 złotych

300 złotych Mnożnik regionalny: od 3 do 6

od 3 do 6 Wysokość świadczenia: od 900 do 1800 złotych miesięcznie

Dla każdego powiatu określony zostanie odrębny wskaźnik, który pomnożony przez kwotę bazową będzie określał ostateczną wysokość świadczenia mieszkaniowego.

Które służby mundurowe otrzymają dodatki mieszkaniowe?

Nowe świadczenia mieszkaniowe objęły szeroki krąg służb mundurowych. Projekt dotyczy funkcjonariuszy:

Policji

Straży Granicznej

Państwowej Straży Pożarnej

Służby Ochrony Państwa

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencji Wywiadu

Służby Wywiadu Wojskowego

Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługiwać będzie funkcjonariuszom mianowanym na okres służby przygotowawczej lub na stałe, od dnia mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby.

Rozwiązanie problemu wakatów w służbach mundurowych

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreślił, że nowe świadczenia mieszkaniowe mają rozwiązać narastający problem wakatów w policji, szczególnie dotkliwy w największych miastach kraju. Obecny system wsparcia funkcjonariuszy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych okazał się niewydolny.

Nowy mechanizm zastąpi dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, takie jak prawo do lokalu, równoważnik za brak lokalu czy pomoc finansowa na uzyskanie mieszkania. W zamian wprowadzone zostanie prawo do zakwaterowania na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych.

Dodatkowe świadczenia na dojazdy do pracy

Oprócz głównego dodatku mieszkaniowego, projekt przewiduje także nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby. Miesięczne świadczenia będą zróżnicowane według odległości:

Do 30 km – 140 złotych miesięcznie

– 140 złotych miesięcznie Powyżej 30 km do 50 km – 180 złotych miesięcznie

– 180 złotych miesięcznie Powyżej 50 km – 220 złotych miesięcznie

Odległość będzie liczona najkrótszą drogą publiczną od granic administracyjnych miejsca zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby.

Kiedy pierwsze wypłaty dodatków mieszkaniowych?

Dzięki wprowadzonej poprawce przyspiesza­jącej wejście ustawy w życie, pierwsze wypłaty świadczeń mieszkaniowych mogą rozpocząć się już w listopadzie 2025 roku. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański motywował tę zmianę potrzebą jak najszybszego rozpoczęcia procedury wyliczania wysokości świadczeń.

Funkcjonariusze będą mogli wybrać odpowiadającą im formę zakwaterowania spośród: przydziału lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej, miejsca w internacie lub świadczenia mieszkaniowego. Z wymienionych form nie będą mogli skorzystać funkcjonariusze, którzy sami lub ich małżonkowie są już właścicielami mieszkań.

Efekt porozumienia związków z MSWiA

Nowy dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych jest bezpośrednim efektem porozumienia zawartego między stroną związkową a resortem spraw wewnętrznych i administracji 6 marca 2025 roku. Projekt teraz trafi pod obrady całego Sejmu, gdzie przy obecnym poparciu komisji ma duże szanse na przyjęcie.