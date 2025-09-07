500 zł miesięcznie to świadczenie dla niesamodzielnych osób z orzeczeniem , jeśli ich dochód nie przekracza 2552,39 zł brutto .

to świadczenie , jeśli ich dochód . Pełne 500 zł otrzymasz, gdy Twoje świadczenia nie przekraczają 2052,39 zł; powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę".

Wniosek (ESUN) składasz w ZUS; ZUS ma 30 dni na decyzję.

na decyzję. Próg dochodowy wzrósł od marca 2025 r., więc sprawdź ponownie swoje uprawnienia!

Kto może otrzymać 500 zł miesięcznie?

Świadczenie uzupełniające to wsparcie finansowe dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie radzą sobie samodzielnie w codziennym życiu. To nie jest zwykła emerytura czy renta - to dodatkowe pieniądze, które mają pomóc w pokryciu kosztów opieki, leków i rehabilitacji.

Aby otrzymać to świadczenie, musisz spełnić podstawowe warunki:

Mieć ukończone 18 lat - świadczenie nie ma górnej granicy wieku

Mieszkać w Polsce i posiadać polskie obywatelstwo lub status pozwalający na pobyt

Być niesamodzielnym - potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim

Spełniać kryterium dochodowe - od marca 2025 roku wynosi ono 2552,39 zł brutto miesięcznie

Jakie orzeczenie jest potrzebne?

To najważniejszy dokument! Potrzebujesz jednego z następujących orzeczeń:

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Stare orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (sprzed 1997 roku)

Uwaga! Jeśli nie masz aktualnego orzeczenia, możesz złożyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z dokumentacją medyczną.

Ile dokładnie można otrzymać?

Maksymalna kwota to 500 złotych miesięcznie, ale rzeczywista wysokość zależy od twoich innych dochodów:

Pełne 500 zł otrzymasz, jeśli:

Nie masz żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, ALBO

Łączna kwota twoich świadczeń nie przekracza 2052,39 zł brutto miesięcznie

Mniejszą kwotę otrzymasz, jeśli:

Twoje świadczenia wynoszą od 2052,39 zł do 2552,39 zł. Wtedy obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - świadczenie uzupełniające jest pomniejszane o każdą złotówkę ponad próg.

Przykład: Pani Maria ma emeryturę 2200 zł. Jej świadczenie uzupełniające wyniesie: 2552,39 zł - 2200 zł = 352,39 zł miesięcznie.

Nic nie otrzymasz, jeśli:

Twoje łączne świadczenia przekraczają 2552,39 zł brutto miesięcznie.

Które świadczenia się wliczają, a które nie?

Wliczają się do limitu:

Emerytury i renty z ZUS lub KRUS

Renty socjalne

Świadczenia zagraniczne o charakterze emerytalno-rentowym

Zasiłki stałe z pomocy społecznej

NIE wliczają się:

Dodatek pielęgnacyjny (348,22 zł miesięcznie)

Renta rodzinna dla dziecka niepełnosprawnego

Zasiłek pielęgnacyjny

14. emerytura

Jak złożyć wniosek?

Krok 1: Pobierz formularz ESUN ze strony zus.pl lub odbierz w placówce ZUS.

Krok 2: Przygotuj dokumenty:

Wypełniony wniosek ESUN

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub równoważne)

Dokumenty potwierdzające świadczenia zagraniczne (jeśli otrzymujesz)

Krok 3: Złóż wniosek:

Osobiście w dowolnej placówce ZUS

Pocztą na adres właściwego oddziału ZUS

Przez internet (jeśli masz profil zaufany)

Krok 4: Czekaj na decyzję - ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Kiedy będą wypłacane pieniądze?

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym spełnisz wszystkie warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli złożysz wniosek 15 marca, pierwsze pieniądze otrzymasz za cały marzec.

Przykład: Pan Józef złożył wniosek 20 lutego 2025 roku. Spełniał warunki już od stycznia, ale pieniądze otrzyma dopiero za luty, marzec i kolejne miesiące.

Wypłata: Pieniądze trafiają na konto w tym samym terminie co emerytura lub renta. Jeśli nie masz innych świadczeń z ZUS, wypłata następuje do 10. dnia każdego miesiąca.

Ważne zmiany w 2025 roku

Od marca 2025 roku próg dochodowy wzrósł z 2419,33 zł do 2552,39 zł - to prawie 133 złote więcej! Oznacza to, że więcej osób może otrzymać świadczenie uzupełniające lub otrzyma wyższą kwotę.

Sprawdź ponownie! Jeśli wcześniej nie kwalifikowałeś się ze względu na zbyt wysokie dochody, teraz możesz mieć prawo do świadczenia.

Na co uważać?

Pamiętaj o zgłaszaniu zmian! Musisz poinformować ZUS o:

Przyznaniu nowych świadczeń

Zwiększeniu wysokości otrzymywanych świadczeń

Rozpoczęciu odbywania kary pozbawienia wolności

Nie przysługuje świadczenie:

Osobom tymczasowo aresztowanym

Odbywającym karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego)

Co zrobić, gdy ZUS odmówi?

Jeśli otrzymasz negatywną decyzję, nie poddawaj się! Masz prawo do odwołania w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie składasz do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Możesz to zrobić:

Osobiście w ZUS (pracownicy pomogą napisać odwołanie)

Pocztą listem poleconym

Przez pełnomocnika (np. prawnika, doradcę emerytalnego)

Pamiętaj! Jeśli minie miesiąc, decyzja stanie się prawomocna i nie będzie można jej zaskarżyć.

Praktyczne wskazówki

Przed złożeniem wniosku:

Sprawdź dokładnie swoje dochody - policz wszystkie świadczenia brutto Upewnij się, że masz aktualne orzeczenie o niezdolności

Po otrzymaniu świadczenia:

Regularnie sprawdzaj, czy spełniasz nadal wszystkie warunki Zgłaszaj wszelkie zmiany w ciągu 7 dni

Gdzie szukać pomocy:

Infolinia ZUS: 22 560 16 00 Najbliższa placówka ZUS Strona internetowa: zus.pl Ośrodki pomocy społecznej często pomagają w wypełnianiu wniosków

Świadczenie uzupełniające to realne wsparcie dla osób niesamodzielnych. Nie rezygnuj z pieniędzy, które ci się należą! Sprawdź swoje uprawnienia i złóż wniosek już dziś.

Mówi Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego