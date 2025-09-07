- 500 zł miesięcznie to świadczenie dla niesamodzielnych osób z orzeczeniem, jeśli ich dochód nie przekracza 2552,39 zł brutto.
- Pełne 500 zł otrzymasz, gdy Twoje świadczenia nie przekraczają 2052,39 zł; powyżej tej kwoty działa zasada "złotówka za złotówkę".
- Wniosek (ESUN) składasz w ZUS; ZUS ma 30 dni na decyzję.
- Próg dochodowy wzrósł od marca 2025 r., więc sprawdź ponownie swoje uprawnienia!
Spis treści
Kto może otrzymać 500 zł miesięcznie?
Świadczenie uzupełniające to wsparcie finansowe dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie radzą sobie samodzielnie w codziennym życiu. To nie jest zwykła emerytura czy renta - to dodatkowe pieniądze, które mają pomóc w pokryciu kosztów opieki, leków i rehabilitacji.
Aby otrzymać to świadczenie, musisz spełnić podstawowe warunki:
- Mieć ukończone 18 lat - świadczenie nie ma górnej granicy wieku
- Mieszkać w Polsce i posiadać polskie obywatelstwo lub status pozwalający na pobyt
- Być niesamodzielnym - potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim
- Spełniać kryterium dochodowe - od marca 2025 roku wynosi ono 2552,39 zł brutto miesięcznie
Jakie orzeczenie jest potrzebne?
To najważniejszy dokument! Potrzebujesz jednego z następujących orzeczeń:
- Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
- Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
- Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
- Stare orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (sprzed 1997 roku)
Uwaga! Jeśli nie masz aktualnego orzeczenia, możesz złożyć zaświadczenie lekarskie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z dokumentacją medyczną.
Ile dokładnie można otrzymać?
Maksymalna kwota to 500 złotych miesięcznie, ale rzeczywista wysokość zależy od twoich innych dochodów:
Pełne 500 zł otrzymasz, jeśli:
- Nie masz żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, ALBO
- Łączna kwota twoich świadczeń nie przekracza 2052,39 zł brutto miesięcznie
Mniejszą kwotę otrzymasz, jeśli:
- Twoje świadczenia wynoszą od 2052,39 zł do 2552,39 zł. Wtedy obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - świadczenie uzupełniające jest pomniejszane o każdą złotówkę ponad próg.
Przykład: Pani Maria ma emeryturę 2200 zł. Jej świadczenie uzupełniające wyniesie: 2552,39 zł - 2200 zł = 352,39 zł miesięcznie.
Nic nie otrzymasz, jeśli:
- Twoje łączne świadczenia przekraczają 2552,39 zł brutto miesięcznie.
Które świadczenia się wliczają, a które nie?
Wliczają się do limitu:
- Emerytury i renty z ZUS lub KRUS
- Renty socjalne
- Świadczenia zagraniczne o charakterze emerytalno-rentowym
- Zasiłki stałe z pomocy społecznej
NIE wliczają się:
- Dodatek pielęgnacyjny (348,22 zł miesięcznie)
- Renta rodzinna dla dziecka niepełnosprawnego
- Zasiłek pielęgnacyjny
- 14. emerytura
Jak złożyć wniosek?
Krok 1: Pobierz formularz ESUN ze strony zus.pl lub odbierz w placówce ZUS.
Krok 2: Przygotuj dokumenty:
- Wypełniony wniosek ESUN
- Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub równoważne)
- Dokumenty potwierdzające świadczenia zagraniczne (jeśli otrzymujesz)
Krok 3: Złóż wniosek:
- Osobiście w dowolnej placówce ZUS
- Pocztą na adres właściwego oddziału ZUS
- Przez internet (jeśli masz profil zaufany)
Krok 4: Czekaj na decyzję - ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.
Kiedy będą wypłacane pieniądze?
Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym spełnisz wszystkie warunki, ale nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli złożysz wniosek 15 marca, pierwsze pieniądze otrzymasz za cały marzec.
Przykład: Pan Józef złożył wniosek 20 lutego 2025 roku. Spełniał warunki już od stycznia, ale pieniądze otrzyma dopiero za luty, marzec i kolejne miesiące.
Wypłata: Pieniądze trafiają na konto w tym samym terminie co emerytura lub renta. Jeśli nie masz innych świadczeń z ZUS, wypłata następuje do 10. dnia każdego miesiąca.
Ważne zmiany w 2025 roku
Od marca 2025 roku próg dochodowy wzrósł z 2419,33 zł do 2552,39 zł - to prawie 133 złote więcej! Oznacza to, że więcej osób może otrzymać świadczenie uzupełniające lub otrzyma wyższą kwotę.
Sprawdź ponownie! Jeśli wcześniej nie kwalifikowałeś się ze względu na zbyt wysokie dochody, teraz możesz mieć prawo do świadczenia.
Na co uważać?
Pamiętaj o zgłaszaniu zmian! Musisz poinformować ZUS o:
- Przyznaniu nowych świadczeń
- Zwiększeniu wysokości otrzymywanych świadczeń
- Rozpoczęciu odbywania kary pozbawienia wolności
Nie przysługuje świadczenie:
- Osobom tymczasowo aresztowanym
- Odbywającym karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem dozoru elektronicznego)
Co zrobić, gdy ZUS odmówi?
Jeśli otrzymasz negatywną decyzję, nie poddawaj się! Masz prawo do odwołania w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie składasz do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Możesz to zrobić:
- Osobiście w ZUS (pracownicy pomogą napisać odwołanie)
- Pocztą listem poleconym
- Przez pełnomocnika (np. prawnika, doradcę emerytalnego)
Pamiętaj! Jeśli minie miesiąc, decyzja stanie się prawomocna i nie będzie można jej zaskarżyć.
Praktyczne wskazówki
Przed złożeniem wniosku:
- Sprawdź dokładnie swoje dochody - policz wszystkie świadczenia brutto
- Upewnij się, że masz aktualne orzeczenie o niezdolności
Po otrzymaniu świadczenia:
- Regularnie sprawdzaj, czy spełniasz nadal wszystkie warunki
- Zgłaszaj wszelkie zmiany w ciągu 7 dni
Gdzie szukać pomocy:
- Infolinia ZUS: 22 560 16 00
- Najbliższa placówka ZUS
- Strona internetowa: zus.pl
- Ośrodki pomocy społecznej często pomagają w wypełnianiu wniosków
Świadczenie uzupełniające to realne wsparcie dla osób niesamodzielnych. Nie rezygnuj z pieniędzy, które ci się należą! Sprawdź swoje uprawnienia i złóż wniosek już dziś.