Debiut ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego w 48. Maratonie Warszawskim.

Rekordowa frekwencja z ponad 40 tysiącami uczestników.

Relacja z biegu ministra udostępniona w mediach społecznościowych.

Wielomilionowe zyski dla miasta i paraliż komunikacyjny dla mieszkańców.

48. Maraton Warszawski. Jaka była trasa i utrudnienia w mieście?

W niedzielę 27 września w stolicy odbył się 48. Maraton Warszawski, który zgromadził prawdziwe tłumy uczestników i kibiców. Maratończycy przebiegli przez siedem stołecznych dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz.

Na starcie stanęła rekordowa liczba ponad 40 tysięcy biegaczy, co jest absolutnym rekordem frekwencji w historii tego maratonu. Dla miasta to zysk liczony w dziesiątkach milionów złotych, ale dla mieszkańców – był to dzień ogromnych utrudnień.

Punktualnie o godzinie 9:00, przy dźwiękach „Snu o Warszawie” Czesława Niemena, uczestnicy usłyszeli sygnał do startu.

Trasa maratonu została poprowadzona przez kluczowe punkty miasta, co w praktyce oznaczało paraliż komunikacyjny na wiele godzin. Biegacze wystartowali spod Pałacu Kultury, a następnie ulicami Świętokrzyską i Nowym Światem dotarli do Mostu Poniatowskiego. Po praskiej stronie minęli Stadion Narodowy, zawrócili na Rondzie Wiatraczna i skierowali się wzdłuż Wisły na północ, aż do Mostu Gdańskiego.

Premierowy bieg ministra Domańskiego

Maraton zgromadził wielkie tłumy ludzi, wśród których znalazły się też postacie życia publicznego, jak szef resortu finansów i gospodarki Andrzej Domański. Minister najwyraźniej nie spędza całego swojego czasu za ministerialnym biurkiem czy sejmowym pulpitem, a aktywność fizyczna jest dla niego ważnym składnikiem codziennego życia.

W mediach społecznościowych Andrzeja Domańskiego pojawiły się nagrania wideo, na których widać ministra, przygotowującego się do startu i biegnącego wśród innych uczestników tego wydarzenia. Z kontekstu nagrania wynika, że zostało ono zrealizowane przez pracowników resortu finansów i gospodarki. Na pytanie, czy "nie może być wolnej niedzieli i nie można było troszkę pospać", Domański odparł: "nie tym razem".

Całe nagranie zostało opatrzone tekstem: "Mieliśmy wolne, ale szef biegł pierwszy maraton". Widać na nim również, jak minister gabinetu Donalda Tuska przybija "piątki" z kibicami, a na końcu otrzymuje pamiątkowy medal za uczestnictwo w sportowej rywalizacji na ulicach Warszawy.

Autor: Andrzej Domański/ Facebook

Był to, jak sam wskazał, debiutancki bieg Andrzeja Domańskiego w tej formule. Przed rozpoczęciem polityk żartobliwie skwitował swoją obecność i oczekiwania: "Byle dobiec!".

Jak widać, minister Domański jest w całkiem niezłej kondycji. Trzeba mocno trzymać kciuki, by w nie gorszej kondycji znajdowała się polska gospodarka i finanse.

Pierwszy maraton w życiu zaliczony ✅ pic.twitter.com/oMk2wSplWC— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) September 27, 2026

Kto ostatecznie wygrał? To Kenijczyk Stephen Kibor z czasem 2:09.19. Najszybszą kobietą była Lili Anna Vindics-Toth, która poprawiła rekord Węgier na 2:24.48. PAP poinformował, że w tym roku impreza miała certyfikat World Athletics Elite.

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