Donald Tusk: zrobimy porządek w NBP! Co dalej z Adamem Glapińskim?

Donald Tusk na mównicy Sejmowej zapowiedział, że "zrobi porządek" w NBP i nie pozwoli na to, aby politycy PiS znaleźli sobie "bezpieczną przystań" w instytucji. To może oznaczać powrót do zapowiadanego w kampanii wyborczej pomysłu postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.