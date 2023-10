i Autor: Shutterstock Kredyt

Dopłaty do najmu

Dopłacą 1000 zł do najmu mieszkania! To już działa, a mało kto korzysta

W swoim programie wyborczym Koalicja Obywatelska proponuje wprowadzenie dodatku w wysokości 600 zł do czynszu najmu. To jednak pomysł, który wzbudza kontrowersje. Eksperci ostrzegają, że taka inicjatywa może skutkować wzrostem czynszów, a niektórzy złośliwie nazywają ten plan "Rentier plus". Jednak w Polsce istnieją już obecnie programy dopłat do najmu, chociaż korzysta z nich stosunkowo niewielu, a ich kwoty sięgają 500-600 zł, a nawet przekraczają 1 tysiąc złotych.