U notariusza będzie drożej

Nie mamy dobrych wiadomości dla naszych czytelników. Szykują się zmiany, które odczuje wielu Polaków.

Wzrosną opłaty za część czynności u notariusza. Podwyżki mają dotyczyć przede wszystkim tzw. opłat stałych, czyli takich, które płacimy za konkretne czynności notarialne.

Podwyżki za ważne dokumenty

Drożej ma być m.in. za sporządzenie testamentu, przygotowanie pełnomocnictwa, czy ustanowienie zapisu windykacyjnego. Od dawna o podniesienie taksy notarialnej zabiegała Krajowa Rada Notarialna.

Teraz wygląda na to, że jej postulaty zaczynają przynosić efekty. Nad zmianami pracuje już Ministerstwo Sprawiedliwości, które analizuje propozycje nowych stawek.

Ministerstwo już analizuje zmiany

Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, w resorcie sprawiedliwości zakończono już analizy dotyczące waloryzacji taksy notarialnej. Chodzi m.in. o ocenę propozycji nowych maksymalnych stawek.

Pod uwagę brano kilka czynników, w tym: spadek wartości pieniądza przez inflację, rosnące koszty pracy, coraz wyższe ceny nieruchomości w Polsce.

„To nie jest chciwość”

Zdaniem prawników podwyżki są nieuniknione. „To nie jest chciwość, ale urealnienie wynagrodzeń” – tłumaczy Maciej Obrębski, adwokat i wspólnik w kancelarii Obrębski Adwokaci i Radcowie Prawni na łamach gazety. Jak podkreśla, sporządzenie testamentu to nie jest prosta formalność.

„Testament ma bardzo poważne skutki prawne. Notariusz musi m.in. upewnić się, że osoba sporządzająca dokument jest w pełni świadoma swojej decyzji. W razie błędu klienci potrafią dochodzić odszkodowań na bardzo wysokie kwoty” – zaznacza prawnik.

Ile płacimy dziś u notariusza?

Na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, o ile wzrosną opłaty notarialne. Co do obecnych kwot zdania są podzielone. Jedni klienci uważają, że dziś wiele podstawowych czynności notarialnych kosztuje stosunkowo niewiele, inni twierdzą przeciwnie. Maksymalne stawki określają przepisy i notariusz nie może ich przekroczyć.

Przykładowe obecne opłaty stałe wyglądają tak:

- sporządzenie zwykłego testamentu – ok. 50 zł + VAT,

- testament z dodatkowymi zapisami – ok. 150 zł + VAT,

- testament z tzw. zapisem windykacyjnym – ok. 200 zł + VAT,

- pełnomocnictwo do jednej czynności – ok. 30 zł + VAT,

- pełnomocnictwo do kilku czynności – ok. 100 zł + VAT.

Opłaty za wypis dokumentów kosztują około 6 zł za każdą stronę.

