Ważna zmiana w Grupie Azoty: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Adam Leszkiewicz, złożył rezygnację ze stanowiska, która wchodzi w życie 31 maja.

Powody rezygnacji: Leszkiewicz uzasadnił swoją decyzję intensywnymi wyzwaniami w Polskiej Grupie Zbrojeniowej (gdzie jest prezesem) oraz oceną sprawozdań Grupy Azoty za 2025 rok.

Doświadczenie Leszkiewicza: To nie pierwsza kluczowa rola Leszkiewicza w Grupie Azoty – wcześniej pełnił funkcję jej prezesa (kwiecień 2024 - maj 2025).

Strategiczne znaczenie spółki: Grupa Azoty, z 33% udziałem Skarbu Państwa, jest drugim producentem nawozów w UE i jedynym producentem melaminy w Polsce.

Nagła rezygnacja w Grupie Azoty. Adam Leszkiewicz odchodzi z rady nadzorczej

W czwartek (14 maja) Grupa Azoty poinformowała, że przewodniczący jej rady nadzorczej Adam Leszkiewicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji. To ruch nagły i zaskakujący, biorąc pod uwagę, jak ważną rolę pełnił w spółce kontrolowanej przez Skarb Państwa. W oficjalnym komunikacie podano, że jego odejście nastąpi ze skutkiem na dzień 31 maja.

Leszkiewicz to postać doskonale znana w państwowych spółkach. Adam Leszkiewicz jest od maja 2025 r. prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wcześniej - od kwietnia 2024 r. do maja 2025 r. - był prezesem Grupy Azoty. Po rezygnacji z funkcji prezesa wszedł w skład rady nadzorczej chemicznej grupy.

Jakie są oficjalne powody dymisji Adama Leszkiewicza?

Spółka w komunikacie przytoczyła oświadczenie, w którym Adam Leszkiewicz wyjaśnia przyczyny swojej decyzji. Pierwsza z nich to „intensywne wyzwania i ilość zadań w pracy zawodowej”. Jednak to drugi powód budzi więcej znaków zapytania. Adam Leszkiewicz wskazał na „dokonaną przez radę nadzorczą w dn. 29.04.2026 r. ocenę sprawozdań spółki zamykających rok 2025”.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.

