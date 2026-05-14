Łukasz Trybulski: - Czy inflacja pozostanie w celu NBP w tym roku?

Ludwik Kotecki: Precyzyjnie mówiąc – inflacja już nie jest w celu, bo cel NBP wynosi 2,5 proc. Jeśli jednak mówimy o dopuszczalnym przedziale odchyleń, czyli 1,5–3,5 proc., to nadal się w nim mieścimy.

Dziś inflacja wynosi 3,2 proc. – taki jest wstępny odczyt za kwiecień. To trochę powyżej celu, ale jeszcze w granicach tolerancji. Mamy nadzieję, że nie przekroczy 3,5 proc., choć wiele zależy od dwóch czynników.

Pierwszy to konflikt na Bliskim Wschodzie. Drugi, to jak długo rząd będzie utrzymywał mechanizm ograniczający ceny paliw na stacjach. Gdyby tego rozwiązania nie było, inflacja mogłaby dziś dojść nawet do 4 proc.

- W najbliższych dniach ma zapaść decyzja o przedłużeniu tarczy paliwowej.

Minister finansów zapowiedział już w Poznaniu, że zostanie ona przedłużona o kolejne dwa tygodnie. Zakładam jednak, że potrwa dłużej.

Najważniejsze pytanie brzmi dziś: jak będzie wyglądało wychodzenie z tego mechanizmu? Konflikt na Bliskim Wschodzie się zamroził. Nie ma ani eskalacji, ani prawdziwej deeskalacji.

Na szczęście rynki reagują dziś spokojniej. Ceny ropy się ustabilizowały, a to przekłada się na ceny paliw i inflację w Polsce. Widać nawet lekką tendencję spadkową na stacjach benzynowych. Oby ten trend się utrzymał.

- Polaków interesują jednak nie tylko ceny paliw, ale też stopy procentowe i raty kredytów. Czy możliwe są obniżki stóp jeszcze w tym roku?

Mamy trzy scenariusze: obniżkę stóp procentowych, pozostawienie ich bez zmian albo podwyżkę.

Pierwszy wariant, czyli obniżki stóp procentowych, jest moim zdaniem wykluczony. I to nie tylko w tym roku, ale prawdopodobnie także do połowy przyszłego roku. Konflikt na Bliskim Wschodzie zaczął wpływać na inflację już w marcu i ten efekt będzie widoczny przez kolejne miesiące.

To oczywiście moja prywatna opinia, a nie stanowisko całej Rady, ale uważam, że do marca 2027 roku nie ma co liczyć na obniżki stóp procentowych.

- Czyli najbardziej realne jest dziś to, że nie będzie zmian?

Tak. To obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz. W kwietniu i maju pozostawiliśmy stopę referencyjną na poziomie 3,75 proc. i spodziewam się, że w czerwcu będzie podobnie.

Dużo zależy od nowej projekcji inflacyjnej, którą poznamy w lipcu. Do tego czasu powinniśmy też wiedzieć więcej o sytuacji na Bliskim Wschodzie i przyszłych cenach ropy.

- A czy podwyżki stóp są dziś bardziej realne niż jeszcze kilka miesięcy temu?

Niestety tak. Prawdopodobieństwo podwyżek w drugiej połowie roku jest dziś trochę większe niż na początku roku.

Nie chcę jednak straszyć Polaków. Na razie najbardziej prawdopodobny scenariusz to utrzymanie obecnych stóp procentowych. Jeśli ceny ropy będą się stabilizować lub lekko spadać, nie będzie potrzeby reakcji ze strony RPP.

Będziemy obserwować sytuację przynajmniej do początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że w marcu 2027 inflacja będzie już znacznie bliżej celu NBP, czyli 2,5 proc.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]