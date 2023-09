Ile zarabia budowlaniec w Polsce

Dzień budowlańca obchodzimy 25 września. W 2023 roku dzień ten przypada w poniedziałek. Z tej okazji bierzemy pod lupę zarobki pracowników branży budowlanej. Ile można zarobić na budowie w Polsce? Przeciętne zarobki na stanowisku budowlańca, według danych za sierpień 2023, to 3 810 zł zł brutto miesięcznie (23,81 zł brutto na godzinę). Oznacza to, że budowlaniec to stanowisko, na którym można oczekiwać początkowego wynagrodzenia w wysokości 2 820 zł. Najwyższe płace przekraczają nawet 5 tys. zł, choć i tak daleko im do zarobków kierowników budowy, które przekraczają nawet 7 tys. zł brutto. Tyle rzecz jasna oficjalne dane. Mamy czasy, w których to dobrych budowlańców ze świecą trzeba szukać. Ekipy budowlane mają grafiki zapełnione na wiele miesięcy.

Zarobki budowlańców w innych krajach

A ile budowlaniec może zarobić w innych krajach? Okazuje się, że o wiele więcej niż w Polsce. Dla przykładu budowlaniec w Norwegii miesięcznie może zarobić ok. 13 tys. zł. W Niemczech i Wielkiej Brytanii może liczyć na wynagrodzenie rzędu 12 tys. zł. Warto zaznaczyć, że często budowlańcy nie muszą już ponosić kosztów zamieszkania, a nawet wyżywienia, gdyż to zapewniają im zleceniodawcy lub firmy zatrudniające ich.

