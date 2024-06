i Autor: Shutterstock

Podwyżki cen prądu

Dzień grozy dla wszystkich Polaków. Nowe ceny prądu na 2024

Od 1 lipca przestaje działać tarcza antyinflacyjna, a ceny prądu, ciepła i gazu idą w górę pomimo, że obecny rząd przygotował pomoc dla najuboższych. Aktualnie prezes URE czeka od sprzedawców energii na odpowiedź ws. wezwania do korekty taryf. Firmy mają na to czas do 20 czerwca. Tanio nie będzie to wiadomo na 100 proc. Jakich cen energii możemy się więc spodziewać od stycznia 2025 roku?