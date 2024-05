Owocowe piątki odchodzą do lamusa? Takich teraz chcemy benefitów

Wolne urodziny albo krótsza praca w piątek

Obserwacje ekspertów rynku pracy wynikają z dziesiątek rozmów przeprowadzonych z największymi firmami z województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Pracownicy oczekują od pracodawców benefitów pozapłacowych i nie jest to zaskoczeniem. Zaskakujące jest jednak to, że coraz częściej nie są już to pieniądze czy konkretne korzyści materialne.

- Pracownicy oczywiście nie narzekają, gdy nagrodą jest podwyżka, premia lub nagroda kwartalna czy roczna. Pieniądze wciąż są bardzo mile widziane i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Widzimy jednak, że to nie jest już to, czego pracownicy oczekują najbardziej. Zdecydowanie bardziej preferujemy czas wolny – mówi wprost Dorota Siedziniewska – Brzeźniak.

- Jedna z dużych firm z województwa zachodniopomorskiego przeprowadziła w ostatnim czasie ankietę z której wynikało, że bardziej od kart sportowych oczekiwana jest możliwość kończenia pracy w piątki o 12:00, a nie o 16:00. Entuzjastycznie zareagowano także na możliwość udzielenia pracownikowi dnia wolnego w dniu jego urodzin, jako dodatkowego dnia urlopowego. Wnioski są następujące: oczekujemy dnia wolnego, oczekujemy krótszego czasu pracy i możliwości pracy zdalnej – przyznaje Dorota Siedziniewska – Brzeźniak.

W opinii ekspertki rynku pracy takie preferencje pracowników świadczą o pewnej ewolucji priorytetów pracowników.

- Od „Pokolenia Z” uczymy się work-life-balance w praktyce. Priorytetem nie jest już żeby pracować do utraty sił, ale żeby pracować efektywnie i mieć więcej czasu dla siebie. Nie ma tutaj zgody między kadrą menadżerską, a pracownikami, bo wiele firm zdecydowanie wolałoby więcej płacić swoim pracownikom, ale wciąż mieć ich na miejscu niż np. na pracy zdalnej – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak.

Czego oczekują pracownicy, a co oferują pracodawcy?

Jakie są więc preferowane przez pracowników benefity, a co chcą oferować pracodawcy? Oczekiwania się zmieniły to przede wszystkim dzień wolny za dobre rezultaty w pracy, możliwość pracy zdalnej czy niezmiennie: dodatkowe wynagrodzenie czy premię. Pracownicy deklarują także, że zależy im na pochwałach i poczuciu docenienia przez pracodawcę.

- Pracodawcy chętnie premiują pracowników benefitami finansowymi, ale z tych gratyfikacji pozapłacowych największym zainteresowaniem cieszą się pakiety zdrowotne i ubezpieczeniowe oraz karty sportowe. Coraz częściej odchodzi się od osławionych „owocowych czwartków” czy „piątków z pizzą”. Widzimy także, że firmy na nowo muszą wymyślić działania teambuldingowe. Firmy z którymi rozmawialiśmy rzadziej planują wyjazdy integracyjne czy bale integracyjne jako np. nagrodę za roczne wyniki w firmach. Nie ma już tendencji do wydawania dużych pieniędzy na takie spędy – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak.

- Rynek pracy się zmienia i oczekiwania pracowników również. Przedsiębiorcy muszą być na to przygotowani – mówi ekspertka rynku pracy.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.