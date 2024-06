Ekstra 3000 zł dla milionów emerytów! Wypłata pieniędzy już niedługo

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku?

Według prognoz rządu – wskaźnik waloryzacji w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Propozycja rządu będzie teraz negocjowana w Radzie Dialogu Społecznego. Jak pisze „Fakt” - związkowcy nie są zadowoleni z rządowych propozycji, zwłaszcza jeśli chodzi o waloryzację emerytur i rent. – "Uważamy, że powinna być wyższa. Naszym zdaniem powinna uwzględniać inflację i 50 proc. realnego wzrostu płac" – mówi "Faktowi" wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Sebastian Koćwin.

O ile wzrosną świadczenia seniorów w 2025?

Waloryzacja zapowiada się na najniższą od kilku lat. Seniorzy nie mogą liczyć na dwucyfrowe podwyżki, tak jak w tym roku, gdzie wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym 2025, a wyższe świadczenia seniorzy będą pobierać od 1 marca.

Przy waloryzacji 6,78 proc. minimalna emerytura wzrosłaby z 1 tys. 780 zł i 96 gr do 1 tys. 901 zł i 71 gr brutto. Podwyżka na rękę wyniesie niecałe 110 zł miesięcznie. Im wyższe świadczenie to podwyżka będzie wyższa. Przy emeryturze 2,5 tys. brutto, zysk na rękę to 133, 97 zł.

Jaka 13. emerytura w 2025 roku?

Waloryzacja to nie jedyny sposób na wyższą emeryturę. Rząd zapewnia, że w 2025 roku będą wypłacone zarówno trzynasta jak i czternasta emerytura. Trzynastka wyniesie 1 tys. 901 zł i 71 gr brutto. Wypłaty na rękę będą się różnić w zależności od kwoty emerytury lub renty, bowiem od trzynastki trzeba będzie płacić PIT i składkę zdrowotną. Trzynastka na rękę wyniesie nie mniej niż 1 tys. 502 zł i 56 gr – tyle dostanie np. senior pobierający emeryturę w wysokości 2,5 tys. zł brutto. Trzynastki są wypłacane przez ZUS razem z kwietniowym świadczeniem.

14. emerytura nie dla każdego seniora

Niżej uposażeni seniorzy mogą też liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci czternastej emerytury, wypłacanej jesienią, w tym roku pieniądze były wypłacane we wrześniu. Czternastka w maksymalnej wysokości wyniesie tak samo ja trzynastka - 1 tys. 901 zł i 71 gr brutto. W takiej kwocie otrzymają je osoby, których renta lub emerytura nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach czternastka zostanie pomniejszona na zasadzie złotówka za złotówkę. Jak pokazują wyliczenia w 2025 roku tylko z samych trzynastek i czternastek seniorzy mogą zyskać ok. 3 tys. zł na rękę.

Emerytury w 2025 roku

Obecna emerytura netto Emerytura netto po waloryzacji w marcu 2025 Podwyżka po waloryzacji 2025 13. emerytura 2025 netto 14. emerytura 2025 netto Zysk z 13. i 14. emerytury 850 900 50 850 850 1700 920 975 55 920 920 1840 990 1050 60 990 990 1980 1060 1125 65 1060 1060 2120 1130 1200 70 1130 1130 2260 1200 1275 75 1200 1200 2400 1270 1350 80 1270 1270 2540 1340 1425 85 1340 1340 2680 1410 1500 90 1410 1410 2820 1480 1575 95 1480 1480 2960 1550 1650 100 1550 1550 3100 1620 1725 105 1620 1620 3240 1690 1800 110 1690 1690 3380 1760 1875 115 1760 1760 3520 1830 1950 120 1830 1830 3660 1900 2025 125 1900 1900 3800 1970 2100 130 1970 1970 3940 2040 2175 135 2040 2040 4080 2110 2250 140 2110 2110 4220 2180 2325 145 2180 2180 4360 2250 2400 150 2250 2250 4500 2320 2475 155 2320 2320 4640 2390 2550 160 2390 2390 4780 2460 2625 165 2460 2460 4920 2530 2700 170 2530 2530 5060 2600 2775 175 2600 2600 5200 2670 2850 180 2670 2670 5340 2740 2925 185 2740 2740 5480 2810 3000 190 2810 2810 5620 2880 3075 195 2880 2880 5760 2950 3150 200 2950 2950 5900 3020 3225 205 3020 3020 6040 3090 3300 210 3090 3090 6180 3160 3375 215 3160 3160 6320 3230 3450 220 3230 3230 6460 3300 3525 225 3300 3300 6600

