Ekstra pieniądze dla emerytów. Tyle dostaną seniorzy jeśli wygra Tusk

Wybory 2023.Takie podwyżki dostaną seniorzy. Obietnice Tuska

Koalicja Obywatelska wcześniej przedstawiła listę 100 konkretnych reform, które planują wprowadzić w ciągu pierwszych 100 dni rządów, a wśród nich znalazło się podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych. Teraz Tusk wyjaśnia te propozycje i składa dodatkowe obietnice. Zapewnia, że podwyższenie tej kwoty do 60 tysięcy złotych nie oznacza likwidacji trzynastek i czternastek. Podkreśla również, że jego celem nie jest zdobywanie władzy tylko po to, by zabrać komuś coś, lecz raczej, aby wprowadzić pozytywne zmiany.

"Fakt" postanowił więc przeliczyć, jakie korzyści finansowe mogliby osiągnąć seniorzy w przyszłym roku, jeśli Koalicji Obywatelskiej udałoby się wygrać wybory, utworzyć rząd i zrealizować tę obietnicę. Przeprowadzili symulacje, aby pokazać, jak zmieniłyby się wypłaty emerytur, gdyby wprowadzono wyższą kwotę wolną od podatku i dodatkowo doliczono trzynastki i czternastki.

Aktualnie z podatku zwolnione są już emerytury do 2 tysięcy 500 złotych brutto. Dlatego osoby o niskich świadczeniach nie zauważą już różnicy, jeśli kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tysięcy złotych. Natomiast im wyższa emerytura lub renta, tym bardziej odczuwalne korzyści finansowe.

Przykładowo, dla osoby o emeryturze w wysokości 4 tysięcy złotych brutto, podwyższona kwota wolna od podatku pozwoli zaoszczędzić 180 złotych miesięcznie. To daje już 2 tysiące 160 złotych rocznie więcej w portfelu. Do tego dochodzą jeszcze trzynastki i czternastki, które wynoszą tyle samo, co minimalna emerytura. Zakładając, że minimalna emerytura w przyszłym roku wyniesie 1 tysiąc 783 złotych i 82 grosze brutto, seniorzy mogą spodziewać się dodatkowych środków. Sumując te korzyści, może to wynieść nawet 3 tysiące 700 złotych rocznie. Warto również pamiętać o regularnych waloryzacjach, które dodatkowo podniosą świadczenia.

Kiedy można spodziewać się wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku? Donald Tusk obiecuje, że wszystkie reformy z listy 100 konkretnych działań zostaną uchwalone w ciągu pierwszych 100 dni rządów. Zmiany w podatkach zaczną obowiązywać w rozliczeniach za rok 2024, co oznacza, że seniorzy mogą odczuć te korzyści w portfelach dopiero w 2025 roku, otrzymując zwroty podatkowe.

