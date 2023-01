Emerycie, chcesz mieć wyższą emeryturę? Są dwa sposoby

Jak podwyższyć swoją emeryturę? Dorabianie na oskładkowanej umowie jest wyjątkowo korzystne

Ekspert wskazuje, że dla emeryta, który już otrzymuje świadczenie sytuacja jest dosyć trudna, bo za późno aby "odkładać na emeryturę", nie można również opóźnić swojej decyzji o przejściu na emeryturę, bo właściwie już ją otrzymujemy. Należy też pamiętać pamiętać, że dorabiających emerytów obowiązują limity.

- Dla emeryta najlepszym sposobem jest dalsza praca, czyli dorabianie ale na takiej umowie, która będzie oskładkowana. To pozwoli mu raz do roku przeliczyć wysokość emerytury - wyjaśnia dr Kolek w rozmowie z Superbiznesem.

Jak wyjaśnił ekspert, niegdyś można było przeliczać emeryturę kwartalnie, ale rząd zachował się antyemerycko i ograniczył tę możliwość do przeliczenia raz na rok. W efekcie emeryci muszą dłużej czekać na efekty swojej dodatkowej pracy. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: PiS oszukał najbiedniejszych emerytów! Miesiącami czekają na wzrost emerytury.

Chcesz mieć wyższą emeryturę? Lepiej sprawdź stare dokumenty

Emeryci powinni również przejrzeć stare dokumenty, aby sprawdzić, czy jakaś ich praca sprzed lat na pewno została ujęta w obliczaniu wysokości emerytury.

- Często się słyszy, że np. znaleźliśmy jakieś dokumenty, np. że pracowaliśmy w tych latach, w których nie było jeszcze wysokości świadczenia ustalanej na podstawie wysokości składek, które przekazujemy do ZUS, tylko na podstawie wysokości wynagrodzenia, które otrzymywaliśmy. Czasami przejrzenie szaf, znalezienie dokumentów potwierdzających wcześniejsze okresy ubezpieczenia jakieś sytuacje, w których to wynagrodzenie było, ale nie zostało uwzględnione przy wysokości emerytury, to też jest dobry sposób, żeby jednak móc o tę emeryturę zawalczyć - radzi dr Kolek.

