Nie tylko waloryzacja

Emerycie, od 1 marca dostaniesz większe pieniądze! Zmiany w przepisach

Marzec to ważny miesiąc, które wiąże się z licznymi zmianami finansowymi, dla polskich seniorów. Najważniejszą z nich to nowe wyższe świadczenia, które ze względu na rekordową inflację, będą zwaloryzowane o rekordowe 14,8 proc. Tak samo będą podwyższone wszelakie dodatki, Oprócz tego będą wypłacane 13. i 14. emerytura. Co jeszcze zmieni się od marca?