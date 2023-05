System emerytalny

Emerytury z KRUS. Wiemy, jaką podwyżkę dostaną rolnicy na emeryturze

W myśl znowelizowanych przepisów od dnia 1 marca 2023 r. emerytura podstawowa podwyższona zostanie do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1.429,60 zł (wzrost o 345,02 zł), co spowoduje znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych, informuje KRUS. Na jakie podwyżki mogą liczyć rolnicy?