Euro w Polsce już niedługo? Wiadomo, ile brakuje nam do przyjęcia euro

Temat wprowadzenia waluty euro w Polsce budzi spore kontrowersje, wiadomo jednak, że prędzej czy później będziemy musieli przyjąć wspólną, europejską walutę, bo Polska zobowiązała się do tego wchodząc do Unii Europejskiej. Na razie jednak większość Polaków nie popiera takiej zmiany.

A czy w sytuacji, gdyby było poparcie społeczne dla zmiany, Polska mogłaby przyjąć euro? Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, która przeanalizowała sześć państw, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty, żadne z nich nie spełnia wszystkich kryteriów. Oprócz Polski są to Bułgaria, Czechy, Węgry, Rumunia i Szwecja. Co ciekawe, najbliżej spełnienia kryteriów jest Bułgaria.

Które warunki do euro spełniamy, a których nie?

Kryteria przyjęcia euro to stabilność cen, zdrowe finanse publiczne, stabilny kurs wymiany i zbieżność długoterminowych stóp procentowych. Polska obecnie spełnia warunek stabilności kursu waluty, ale wciąż ma problemy z resztą, tj. ze stabilnością cen, zdrowym budżetem państwa i stopami procentowymi.

Jak wylicza EBC cytowany przez Business Insider, średnia stopa inflacji HICP w ostatnich 12 miesiącach w Polsce wyniosła 6,1 proc. Aby spełnić warunek stabilności do przyjęcia euro, musiałaby wynieść maksymalnie 3,3 proc. W raporcie wskazano, że w Polsce występują spore wahania inflacji, w ciągu dekady była pomiędzy -0,7 proc. do 15,2 proc.

W przypadku finansów państwa, w 2023 roku deficyt budżetu wyniósł 5,1 proc. PKB, gdy wymóg stabilności do przyjęcia euro to 3 proc. Z kolei dług publiczny wyniósł 49,6 proc., a unijna wartość referencyjna to 49,6 proc. Warto nadmienić, że Polska zostanie objęta procedurą nadmiernego deficytu.

Długoterminowe stopy procentowe w Polsce od czerwca 2023 roku do maja 2024 roku kształtowały się na poziomie średnio 5,6 proc. Z kolei kryterium konwergencji stawia warunek 4,8 proc.

W przypadku stabilności polskiej waluty w latach od czerwca 2022 roku do czerwca 2024 roku, polski złoty był bliski średniego kursu ustalonego w czerwcu 2022 roku. Polska waluta wobec euro była średnio warta 4,6471 zł. Maksymalne odchylenia od średniej wynosiły 4,8 proc. w dół i 8,6 proc. w górę - wartość referencyjna do przyjęcia euro to 15 proc., więc ten warunek spełniamy.