Fatalne skutki inflacji. Polacy, żeby się utrzymać muszą sięgać po oszczędności

Polacy odczuwają wzrost kosztów utrzymania przez inflację

Po tym jak w lutym 2023 roku doszło do rekordowego odczytu inflacji na poziomie 18,4 proc., wskaźnik zaczął spadać. W lipcu inflacja wyniosła ok. 10,8 proc., co nie zmienia faktu, że Polacy dalej doświadczają wysokich cen żywności, paliwa, energii i co gorsze - prawdopodobnie będą musieli się z tym mierzyć jeszcze przez długi czas.

Z badania realizowanego przez Autopay "Finanse w czasach inflacji" wynika, że niemal wszyscy badani odczuli wzrost cen związany z inflacja, a 81 proc. uznało je "dotkliwe", a jedynie 15 proc. uznało, że nie jest to dla nich jeszcze uciążliwe.

Niemal trzech na czterech badanych deklarowało, że ich gospodarstwo domowe wydaje więcej pieniędzy niż wcześniej. Najczęściej wzrost wydatków dostrzegają kobiety, osoby starsze i mieszkańcy największych miast. Jednocześnie co dziesiąty respondent stwierdzi, że odczuwa spadek kosztów utrzymania.

- Jest to wynik zbliżony do zeszłorocznego. Jednak z perspektywy ostatnich 2 lat koszty związane z prowadzeniem domu, codziennymi wydatkami zwiększyły się kilkukrotnie - twierdzi Wojciech Murawski, Członek Zarządu i Dyrektor Komercjalizacji Blue Media (wkrótce Autopay). - Taka sytuacja nie pozostaje bez wpływu na nastroje Polek i Polaków - zmusza ich do naruszenia wcześniej zgromadzonych własnych oszczędności czy poszukiwania dodatkowych środków - np. w formie pożyczki od najbliższej rodziny - kontynuuje Murawski.

Polacy musieli sięgnąć do swoich oszczędności. Niektórzy muszą ratować się pożyczkami

Aż 54 proc. badanych przyznało, że musiało w ostatnim czasie sięgnąć po swoje oszczędności, co jest wzrostem o 3 punkty procentowe względem 2022 roku. Jednocześnie 57 proc. Polek i Polaków przewiduje, że będzie musiało sięgnąć po oszczędności. Częściej taką potrzebę wskazywały kobiety i najmłodsi badani.

Ponadto do 16 proc. wzrósł odsetek osób, które przewidują, że do pokrycia bieżących wydatków będą musiały wziąć pożyczkę. Dotyczy to najczęściej osób ze średniej grupy wiekowej, mieszkających na wsi i w małych miastach. Co piąty badany korzystał z pomocy rodziny (wzrost o 3 punkty procentowe względem 2022 roku). Zaś najrzadziej takie sytuacji przytrafiały się najstarszej grupie badanych i mieszkańcom największych miast, ponadto co czwarty badany udzielił pożyczki swoim najbliższym.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Autopay przez pracownię badawczą SATISFACE w marcu 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1055 osób metodą CAWI.

