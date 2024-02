Spis treści

Zasiłek pogrzebowy

W tej chwili po śmierci członka rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS w wysokości 4000 zł. Jednak prawdopodobnie od 1 lipca bieżącego roku kwota zasiłku wzrośnie do 7000 zł, a do tego będzie corocznie waloryzowana. Projekt zmian znajduje się już w Rządowym Centrum Legislacji.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS przysługuje w razie śmierci ubezpieczonego, czyli osoby, która opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, osoby pobierającej emeryturę lub rentę z ZUS, członka rodziny ubezpieczonego, emeryta lub rencisty. Dodatkowo, zasiłek pogrzebowy może otrzymać osoba, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli: zmarły nie miał nikogo z rodziny, kto mógłby ubiegać się o zasiłek lub zmarły nie był ubezpieczony w ZUS, a osoba, która pokryła koszty pogrzebu, była zobowiązana do jego pochówku (np. w związku z opieką prawną nad zmarłym).

Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się na druku Z-12, dołączając do niego akt zgonu, oryginały rachunków kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osoba zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego). Dokumenty trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu się opłaciło.

Uwaga! Osoby w bardzo trudnej sytuacji finansowej mogą uzyskać zasiłek celowy z miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej, który może zostać wypłacony niezależnie od zasiłku pogrzebowego.

Więcej informacji na temat zasiłku pogrzebowego z ZUS można znaleźć na stronie internetowej ZUS: Zasiłek pogrzebowy

Renta rodzinna

Renta rodzinna to świadczenie dla osób, które straciły małżonka i po jego śmierci znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Prawo do takiej renty przysługuje zarówno wdowie jak i wdowcowi, w praktyce jednak pobierają ją głównie wdowy. Jednym z podstawowych kryteriów do przyznania renty rodzinnej jest wiek. O rentę może wystąpić wdowa, jeśli w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo w sytuacji, gdy wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym. Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje także, gdy wdowa spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w czasie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Dodatkowa emerytura dla wdowy lub wdowca

W razie śmierci małżonka senior albo zachowuje własną emeryturę, albo decyduje się na 85 proc. emerytury zmarłego małżonka (renta rodzinna). Zapowiadane od dawna „renty wdowie” będą wprowadzane stopniowo. W 2024 roku seniorzy nie otrzymają jeszcze wypłaty w docelowej wysokości, czyli całej swojej emerytury i połowy świadczenia po zmarłym małżonku. Nastąpić ma to w 2025 r., a nawet później. W tym roku otrzymają już jednak świadczenie w niższej wysokości, czyli np. całej swojej emerytury i 20 proc. świadczenia po małżonku (w zależności od poziomu wsparcia, który ma zostać ustalony). Ostateczna wysokość rent wdowich oraz to, od kiedy ruszą, będzie zależeć od ustawy wprowadzającej emerytury dla wdowy lub wdowca.

Niezrealizowane świadczenie z ZUS

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. ktoś zmarł w styczniu, a ZUS nie wypłacił przysługującego mu świadczenia, bo poinformowano ZUS o zgonie tej osoby, to niezrealizowane świadczenie za styczeń może zostać wypłacone członkom rodziny tej osoby – na ich wniosek.

Prawo do niezrealizowanego świadczenia mają:

w pierwszej kolejności mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe,

jeśli takich osób nie ma, to również małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego.

inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku małżonka i dzieci spoza gospodarstwa domowego zmarłego.

Jeśli o wypłatę świadczenia występuje więcej niż jedna osoba, np. kilkoro dzieci, dzieli się należną im kwotę na równe części. Wniosek o wypłatę składa się w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwały świadczenia.

Uwaga! Niezrealizowane świadczenia nie przysługują, gdy członek rodziny ubiegający się o prawo do niezrealizowanego świadczenia spełnia warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, a osoba zmarła nie wystąpiła przed śmiercią z wnioskiem o żadne z tych świadczeń.

Pieniądze to nie wszystko - Wacław Gudowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.