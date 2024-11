Firmy i samorządy bez mrożenia cen prądu w 2025 roku. Wicepremier: “Kierunek jest dobry”

Obniżka 800 plus do 500 zł. Szokująca informacja

Mniejsze rachunki za prąd tylko dla obywateli w gospodarstwach domowych

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas Międzynarodowego Kongresu w Krakowie, podkreślił, że Lewica także zabiegała o przyjęte zmiany. "Jeżeli nie wyobrazimy sobie, jakie to są konsekwencje społeczne, to tak naprawdę skazujemy obywatela na to, że będzie płacił większe rachunki. A rachunkami obywateli musi opiekować się państwo i rząd. To właśnie robimy" - powiedział.

"Chcemy, żeby obywatele nie płacili większych rachunków, dlatego wprowadzamy taką właśnie konkretną propozycję, że mają być zamrożone ceny energii, ale też zmiany dotyczące taryf" - dodał.

"Kierunek jest - moim zdaniem - bardzo dobry" - tak przyjęty przez rząd projekt ustawy mającej chronić gospodarstwa domowe przed wzrostem rachunków za energię elektryczną ocenił Gawkowski.

Samorządowcy chcieli tańszego prądu również dla lokalnych instytucji

Samorządowcy związani z PiS przekonywali, że samorządy, mali i średni przedsiębiorcy oraz instytucje wrażliwe, takie jak szkoły, domy kultury czy szpitale, powinny być objęte ustawą o mrożeniu cen prądu.

Zgodnie z projektem ustawy cena maksymalna ma obejmować wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. Z uwagi na względną stabilizację na polskich i światowych rynkach energii elektrycznej podmioty z sektora JST, użyteczności publicznej i MŚP znajdują się w bezpieczniejszej sytuacji w porównaniu z odbiorcami w gospodarstwach domowych, dlatego nie będą objęte proponowanym wsparciem - napisano w uzasadnieniu projektu. Ze wsparcia wyłączone zostaną te gospodarstwa domowe, które zdecydowały się na oferty sprzedawców z ceną dynamiczną energii, dostępne od lata 2024 r.