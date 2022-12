GIF posypuje głowę popiołem. Ma poprawić listę brakujących leków w aptekach

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Jedna i ta sama lista dla lekarzy i farmaceutów

W praktyce ma to oznaczać informacje nie tylko o tym, że brakuje danego preparatu, lecz konkretne wskazania: jakiej wielkości opakowań i jak dużych dawek leku nie ma w aptekach - podaje RMF FM.

Jak czytamy ma być to "jedna i ta sama lista dla lekarzy i farmaceutów, a nie dwie w różnej formie, jak było ostatnio". RMF FM już w ubiegłym tygodniu informował o tym, że lista GIF o brakujących lekach wprowadza w błąd. Chodziło w niej o to, by lekarze wiedzieli czego brakuje w aptekach i nie przepisywali preparatu, którego nie można zdobyć.

- Ta lista wprowadza w błąd lekarza i pacjenta, wprowadza chaos - oceniła w rozmowie z RMF FM Agnieszka Szkopańska, kierownik apteki na warszawskim Muranowie. Jak tłumaczy problem polega na tym, że lista dla lekarzy jest niepełna. Znalazły się na niej jedynie nazwy leków - bez rodzaju dawek czy rodzaju podania. Przez taką list - zdaniem Agnieszki Szkopańskiej - lekarze mogą przestawiać pacjentom terapie na leki, których też nie ma w aptekach.

