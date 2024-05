Praca w Opolu – co warto mieć na względzie w kontekście lokalnego rynku pracy?

Biedronka – najnowsze promocje [27.05.2024]. Co kupimy taniej?

Do środy 29.05 tylko z aplikacją Biedronka łopatka wieprzowa bez kości kosztuje 9,99 zł/kg. Limit czasie promocji - 5 kg na konto Moja Biedronka. Świeża ćwiartka z kurczaka jest w cenie 4,99 zł/kg, limit dzienny 4 kg na kartę Moja Biedronka. W super promocji jest grillowy klasyk – kiełbasa śląska grillowa w cenie 6,90 zł/kg. Z kolei w promocji 1+1 jest kiełbasa śląska w opakowaniu o wadze 550 g. Coś dla siebie znajdą też fani parówek. Pyszne Sokoliki kupimy za 2,99 zł ( cena przy zakupie 2 opakowań). Tańsza jest też szynka eksportowa Krakus. Jeśli kupimy 2 opakowania to za jedno zapłacimy 4,49 zł/120 g.

Biedronka – mega promocja na masło!

Wszystkie jaja z chowu na wolnym wybiegu Moja Kurka, drugi dowolny produkt jest tańszy 30 proc. Warto też skorzystać z doskonałej promocji 2+2 gratis na ser mozzarella. Do sałatek przyda się ser feta. Przy zakupie 2 sztuk, zapłacimy za jedną 6,99 zł. Hitem promocji jest jednak masło. Przy zakupie 3 sztuk za jedno opakowanie to koszt 3,33 zł. Limit dzienny – 3 opakowania na kartę Moja Biedronka. Do wybory mamy trzy rodzaje masła: Z polskiej Mleczarni, Łaciate i Mazurski Smak.

Promocje w Biedronce na warzywa i owoce

Za połowę regularnej ceny kupimy w Biedronce pomidory na gałązce – 4,99 zł/kg i nektarynki -11,99 zł/kg. W promocji mamy też paprykę żółtą -11,99 zł, winogrona różowe – 12,99 zł/kg, pomarańcze – 4,99 zł/kg i borówkę amerykańska – 8,99 zł/300 g. W promocji 1+1 gratis są pomidory paczkowane ( cherry, mini San Marzano, truskawkowe, malinowe mini, koktajlowe). Możemy je dowolnie mieszać. Również w promocji 1+1 jest też guacamole Vital Fresh, 150 g.

Dzień Dziecka. Promocje na słodycze w Biedronce

Z okazji Dnia Matki Biedronka przygotowała dużo promocji na słodycze. Jeśli kupimy 2 opakowania żelków Złote Misie Haribo, to jedna paczka jest w cenie tylko 4 zł. W promocji 2+1 gratis są wszystkie jajka Kinder niespodzianka i jajka niespodzianka Magnetic. Mamy też promocję na słone przekąski. Wszystkie chrupki i prażynki Przysnacki, drugi produkt jest taniej 50 proc.

QUIZ. Kryzysowe słodycze z dzieciństwa. Pamiętasz słodkości PRL? Pytanie 1 z 10 Czekoladopodobne batony miały kolor: jasnobrązowy ziemisty czarniawy blado zielony Dalej