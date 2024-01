Giga promocje na Trzech Króli! Ser za 1 zł, cukier za darmo! [WIDEO]

Biedronka: promocje na Trzech Króli – co jest tańsze?

Zakupy w Biedronce możemy zrobić do piątku 5 stycznia, a co ważne, większość placówek będzie czynna, aż do godz. 23.30. W promocji możemy kupić mięso z uda kurczaka w cenie 8,49 zł/500 g, mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny za 6,99 zł/ 500 g (cena przy zakupie 2 opakowań) i szynkę wieprzową bez kości w cenie 9,99 zł/kg, z aplikacją Biedronka. Parówki Sokoliki, drugie opakowanie jest 50 proc. tańsze. W promocji jest są też filety z mintaja - 3,49 zł/100 g i słynny paprykarz szczeciński – 3,49 zł, jeśli kupimy dwie puszki.

Super promocja na masło i sery w Biedronce

Z kartą Moja Biedronka i przy zakupie 2 kostek za masło ekstra Mleczna Dolina zapłacimy 3,49 zł, limit dzienny 2 opak. na kartę. W Biedronce znajdziemy też dobre promocje na sery i jogurty. Przy zakupach za min. 79 zł, z kartą Moja Biedronka, za ser żółty morski lub gouda w plastrach Światowid, 2x250 g lub 500 g zapłacimy tylko 1 zł! Jogurt Fruvita Pure w promocji kosztuje 1,89 zł, a jogurt pitny Activia -2,79 zł. Tyle zapłacimy kupując 2 opakowania. Wszystkie twarogi Delikate, drugi produkt jest 50 proc. tańszy. Ser mozzarella light kosztuje 2,69 zł, przy zakupie 3 opakowań.

Promocje na owoce, warzywa i słodycze w Biedronce

Pomarańcze, opak. 2 kg kosztują 4,98 zł, pomidorki papryczkowe na wagę– 15,99 zł/kg, a grapefruit czerwony – 2,99 zł. W promocji kupimy też sałatę lodową – 3,49 zł za sztukę, borówkę amerykańską – 10,99 zł/300 g cytryny -2,99 zł/500 g. Biedronka przygotowała też dobre promocje na słodkości. Rurki waflowe Bonitki, różne smaki, czy Delicje kosztują 3,49 zł, a czekolada Bąbello – 2,99 zł. Trzeba tylko kupić po 2 produkty.

Biedronka – cukier za darmo

Z kartą lub aplikacją Biedronki przy zakupie oleju Wybornego, 1 l, rzepakowego lub słonecznikowego możemy dobrać cukier biały, 1 kg gratis. Do wyboru mamy marki Diamat, Sweet Family, Królewski i Polski Cukier.

Atrakcyjne promocje na wieczór w Biedronce

W czwartek i piątek 4 -5. stycznia w godzinach 20.00-23.30 możemy kupić wiele produktów w promocjach: 1+1, 2+2 i 6+6 w ramach rabato-godzin. Dzięki temu zaoszczędzimy m.in. na maśle, polędwicy sopockiej, tabletkach i kapsułkach do zmywarki oraz płynie do wc.

