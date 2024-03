Giga promocje w dyskontach na Dzień Kobiet! Rozdają prezenty za darmo

Grosze dla emerytów! Niechcący ujawniono, co czeka seniorów

Auchan – kwiaty na Dzień Kobiet za darmo

Doskonałą promocję proponuje Auchan. Przy zakupie ciętych kwiatów dostaniemy 100 proc. zwrotu w e-bonie na zakupy. Promocja obowiązuje do 8 marca. Bon będzie można zrealizować w sklepie Auchan, w którym kupiło się kwiaty, między 11 a 16 marca. Maksymalna kwota zwrotu w tej formie przypadająca na jednego klienta to 100 zł. W ofercie wybranych supermarketów Auchan od 7 marca znaleźć można: bukiet 5 tulipanów - 7,99 zł (cena sprzed obniżki to 9,99 zł),bukiet 15 tulipanów - 19,99 zł, bukiet 10 goździków - 9,99 zł, bukiet 9 tulipanów - 8,99 zł ,bukiet 9 róż - 9,99 zł.

Promocje w Biedronce – kwiaty i kosmetyki za darmo

Do 8 marca w Biedronce wszystkie produkty do makijażu, pielęgnacji paznokci, zestawy kosmetyczne oraz perfumy i wody toaletowe dostępne są w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Sieć przygotowała też mega promocję 3+1 gratis na kwiaty cięte w różnych wariantach. Te można mieszać dowolnie. W ofercie znajdziemy: 15 szt. tulipana polskiego w cenie 19,99 zł, 10 szt. goździków za 9,99 zł, 9 szt. róży w cenie 16,99 zł, bukiet z frezjami i hypericum za 16,99 zł.

Lidl – mega promocje na słodycze i kwiaty

W sklepach sieci możemy kupić m.in. dwukolorowe różyczki (28,99 zł/szt.), azalie w ceramicznej donicy (24,99 zł/szt.), orchidee (19,99 zł/szt.), storczyki. Posiadacze aplikacji Lidl Plus, za drugi, tańszy lub w takiej samej cenie storczyk klienci zapłacą bowiem 50 proc. mniej. Do piątku, 8 marca, w sklepach Lidl w promocyjnych cenach kupić można również słodycze. Wybrane praliny, w przypadku kupienia dwóch paczek, drugi, tańszy lub w takiej samej cenie kupimy 60 proc. taniej. A czekoladki Merci dostaniemy za darmo, tu mamy promocji 1+1 gratis.

Promocje w Netto na Dzień Kobiet

Do 9 marca w sklepach sieci Netto w promocyjnych cenach kupić można kupić kwiaty: róże (9,99 zł/szt. Lub 16,99 zł/7 sztuk), goździki (19,99 zł/bukiet 9 sztuk) czy alstremerie (18,99zł/za bukiet 7 sztuk). Nie zabraknie również tulipanów, które zaskoczą swoją ceną. Kosztować będą bowiem zaledwie 7,99 zł za bukiet 7 sztuk. Raffaello Ferrero kupić możemy w cenie 9,99 zł.

