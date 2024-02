Najnowsze zasady waloryzacji emerytur 2024

Rząd szykuje zmiany w emeryturach. Okazuje się, że seniorzy mogą dostać więcej niż się spodziewają. Ekipa Donalda Tuska w kampanii wyborczej obiecywała drugą waloryzację w roku, jeśli inflacja przekroczy 5 proc. w pierwszym półroczu danego roku. Jak podaje wyborcza.biz, wrześniowa waloryzacja będzie przeprowadzana na takich samych zasadach jak waloryzacja marcowa. Zatem w praktyce oznacza to, że we wrześniu emerytury będą podnoszone o poziom inflacji z pierwszego półrocza plus 20 proc. realnego wzrostu płac. Należy także uwzględnić taką sytuację, kiedy to realnego wzrostu płac nie będzie i wówczas świadczenia seniorów będą podniesione tylko o inflację na przykład rzędu 6,6 proc. (patrz galeria).

Serwis podaje, że planowane są zmiany w marcowej waloryzacji. Ta podwyżka dla seniorów ma być wyliczana na podstawie inflacji i wzrostu płac nie z całego ubiegłego roku, ale tylko z drugiego półrocza ubiegłego roku. Natomiast gdy w pierwszym półroczu danego roku inflacja nie przekroczy 5 proc., to obecne zasady waloryzacji się nie zmienią: pozostaje jedna marcowa podwyżka wyliczana na obecnych zasadach.

Jeśli w pierwszym półroczu inflacja przekroczy 5 proc., prawo do drugiej waloryzacji będą mieli wszyscy seniorzy, którzy nabędą uprawnienia emerytalne do końca sierpnia danego roku.

Jeśli w pierwszym półroczu inflacja przekroczy 5 proc., prawo do drugiej waloryzacji będą mieli wszyscy seniorzy, którzy nabędą uprawnienia emerytalne do końca sierpnia danego roku.

