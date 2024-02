Emerytura o połowę wyższa! Nawet 1700 zł więcej dla seniorów

Renty wdowie będą procedowane przez Sejm

Projekt rent wdowich został wypracowany w porozumienie ze związkami zawodowymi i Lewicą. Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemanowicz-Bąk zapowiedziała, że w środę [07.02.2024] Sejm zajmie się projektem, który ma poparcie ministerstwa i był zapowiadany jeszcze w wyborach. Świadczenie może być wdrożone jeszcze w tym roku, ale na pierwsze wypłaty możemy poczekać jeszcze kilka miesięcy.

- Są w budżecie zarezerwowane środki na to, żeby jeszcze w 2024 roku renta mogła zacząć obowiązywać. Przy czym od chwili przyjęcia ustawy do wdrożenia przepisów może minąć kilka miesięcy potrzebnych do przygotowania systemu informatycznego do wypłat - mówiła Agnieszka Dziemanowicz-Bąk w Gazecie Wyborczej.

Ile mogą zyskać seniorzy? Nawet 1700 zł podwyżki

W projekcie zaproponowano, aby wdowa, lub wdowiec mogli swoje świadczenie emerytalne (bądź rentowne) powiększyć o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku (85 proc. jego świadczenia) i 50 proc. swojego świadczenia.

Jak duży będzie wzrost świadczenia? Przykład: wdowa zarabia przeciętną emeryturę kobiety z 2023 roku, czyli 2792,86 zł brutto. Renta rodzinna po mężu wyniesie 85 proc. jego świadczenia (przeciętna emerytura mężczyzny to 4103,07 zł), czyli przykładowo 3486,61 zł. Połowa tej kwoty to 1743,30 zł - takiej wysokości dodatek dostanie seniorka. Łącznie z emeryturą to 4536,16 zł brutto świadczenia.

Wdowa może zdecydować się także na pobieranie tylko pobieranie połowy swojej emerytury (1396,43 zł) plus całą rentę rodzinną, czyli 3486,61 zł. Łącznie z połową jej emerytury to 4883,04 zł brutto świadczenia, więc to rozwiązanie byłoby w tym przypadku bardziej korzystne.

Pierwsze rozwiązanie (tzn. pobieranie 50 proc. renty rodzinnej i pełnej kwoty emerytury) będzie bardziej opłacalne w sytuacji, w której zmarły małżonek/małżonka będzie miała znacznie wyższe świadczenie.

Co istotne, wysokość renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS. Przeciętna emerytura w 2023 roku wynosiła 3364,42 zł, więc limit będzie wynosił nieco ponad 10 tys. zł (dokładnie 10 093,26 zł).

Renty wdowie wprowadzane etapami?

Zapytaliśmy eksperta HRK Payroll Consulting i założyciela Debaty Emerytalnej Oskara Sobolewskiego, jak ocenia pomysł wprowadzenia renty wdowiej.

- Myślę, że ostateczne brzmienie nowego rozwiązania może się nieco różnić, zwłaszcza, że może być częścią innych zmian w systemie emerytalnym. Biorąc pod uwagę koszty, może się okazać, że zmiany będą wprowadzone etapami. Istotne będą analizy finansowe tego pomysłu, zwłaszcza, że to nie jedyna planowana zmiana w systemie. Zakładam, że projekt obywatelski będzie punktem wyjścia do prac nad finalnym rozwiązaniem - mówi nam Oskar Sobolewski.

Tak jak wskazuje ekspert, program może być wdrażany etapami, co mówiła również wcześniej szefowa MRiPS. Agnieszka Dziemanowicz-Bąk pod koniec grudnia 2023 roku w Polsat News przyznała, że renty wdowie mogą być wprowadzone "w modelu kroczącym", tzn. świadczenie w 2024 roku byłoby niższe niż to wynika z ustawy, ale etapami miałoby dojść do założonego pułapu (czyli dodatek 50 proc. renty rodzinnej, lub 50 proc. własnej emerytury i cała renta rodzinna). Na razie jednak nie wiemy jak ma wyglądać "model kroczący", to zapewne wyklaruje się podczas obrad Sejmu.

