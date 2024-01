i Autor: Marcin Gadomski/Super Express , Marek Kudelski/Super Express

Dług państwa

Adam Glapiński szachuje rząd Tuska. O co chodzi?

"Jeśli NBP zdecyduje się sprzedać obligacji covidowych na rynku (ok. 145 mld zł) to trudniej będzie rządowi upchać na rynku swój dług (potrzeby ok 250 mld zł) i będą wyższe rentowności, co oznacza wyższy koszt zapożyczania się" - napisał na platformie X ekonomista Rafał Mundry. - To może być realny cios NBP w Ministerstwo Finansów - ocenia ekonomista.