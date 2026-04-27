Ceny hurtowe paliw na 27.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Ze względu na brak aktualizacji z dzisiejszego poranka, na rynku hurtowym zapanowała chwilowa stabilizacja, a u wiodących dostawców wciąż obowiązują stawki z 25 kwietnia. Sytuacja prezentuje się następująco:

Orlen: Pb95 - 5448 zł/m³, Pb98 - 5922 zł/m³, ON - 6296 zł/m³

Aramco: Pb95 - 5448 zł/m³, Pb98 - 5920 zł/m³, ON - 6295 zł/m³

BP Europa: Pb95 - 5448 zł/m³, Pb98 - 5920 zł/m³, ON - 6296 zł/m³

W przypadku standardowej benzyny Pb95 nie ma najmniejszych różnic cenowych – wszyscy trzej dostawcy wycenili ją dokładnie na 5448 zł netto za metr sześcienny. W segmencie oleju napędowego (ON) o symboliczną złotówkę wygrywa Aramco (6295 zł/m³), co czyni go dziś najtańszym dostawcą diesla na polskim rynku hurtowym. W przypadku benzyny Pb98 to również Aramco wypada najkorzystniej z ceną 5920 zł/m³, oferując paliwo o 2 złote taniej na metrze sześciennym niż konkurencja.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Obecnie na rynku mamy do czynienia z jasnym brakiem nowych zmian w cennikach. Zjawisko to można opisać jako naturalny okres wyczekiwania i bacznej obserwacji rynku globalnego po dość dynamicznym poprzednim tygodniu. Analizując trend z ostatnich badanych dni (od 21 do 25 kwietnia), widzieliśmy solidną serię podwyżek – benzyna Pb95 podrożała u liderów o blisko 236 zł na metrze sześciennym, a olej napędowy zanotował silny wzrost o niemal 343 zł/m³. Utrzymanie dotychczasowych stawek przez dostawców i brak wprowadzania kolejnych podwyżek w dzisiejszym zestawieniu wskazuje na próbę złapania zadyszki i poszukiwanie przez rafinerie rynkowego punktu odniesienia.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Dzisiejszy brak aktualizacji cenników jest ściśle powiązany z bardzo zmienną sytuacją makroekonomiczną. Z jednej strony notowania ropy naftowej Brent utrzymują się na niepokojąco wysokim poziomie 101,30 USD, napędzane zaognionym kryzysem na Bliskim Wschodzie i zablokowaną Cieśniną Ormuz (wzrost o 60 proc. od początku roku). Z drugiej strony jednak, dzisiejsza sesja przynosi wyraźną, 4-procentową korektę w dół. To optymistyczna reakcja inwestorów na doniesienia o amerykańsko-irańskich negocjacjach dyplomatycznych w Pakistanie.

Istotnym buforem, który powstrzymuje dostawców przed przerzucaniem w całości kosztów drogiej ropy na klientów hurtowych, pozostaje silny złoty. Kurs USD/PLN na poziomie 3,6214 doskonale amortyzuje wysokie wyceny z rynków bazowych. Ostrzegamy jednak, że obecny rynkowy spokój ma charakter całkowicie warunkowy – jeśli kluczowe rozmowy dyplomatyczne dotyczące odblokowania strategicznych szlaków handlowych zakończą się fiaskiem, presja na podwyżki błyskawicznie powróci do polskich rafinerii.

Trzeba na bieżąco pamiętać, że hurtowe wahania (bądź ich absolutny brak) przekładają się na detal z kilkudniowym, zauważalnym opóźnieniem. Dzisiejsza stabilizacja w hurcie oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się zmian cen na pylonach w najbliższych dniach.