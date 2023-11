Szef płaci poniżej płacy minimalnej? Ma do tego prawo! Jak to możliwe?

Działkowcy żyją w niepewności. ROD do likwidacji?

Spis treści

Uszczelnij okna i drzwi

Stara stolarka okienna i drzwiowa może być przyczyną dużych strat ciepła. Szpary w oknach i drzwiach mogą powodować, że nawet 30% ciepła z domu ucieka na zewnątrz.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci uszczelnić okna i drzwi, aby zaoszczędzić ciepło:

Sprawdź, czy okna i drzwi są szczelne. Przejedź dłonią wzdłuż futryny okiennej lub drzwiowej, aby sprawdzić, czy czujesz przeciąg. Jeśli tak, to masz nieszczelność.

Zainstaluj uszczelki. Uszczelki pomogą zmniejszyć szczeliny między oknami i drzwiami a ich futrynami. Uszczelki są dostępne w różnych rodzajach i rozmiarach, więc możesz znaleźć odpowiednie dla swoich okien i drzwi.

Wyreguluj okna i drzwi. Okna i drzwi można regulować, aby zmniejszyć lub zwiększyć docisk skrzydła do futryny. Regulacja może pomóc uszczelnić okna i drzwi i zmniejszyć straty ciepła.

Zainstaluj wałki z obciążeniem. Wałki z obciążeniem to prosty sposób na uszczelnienie dolnych krawędzi okien i drzwi. Wałek należy umieścić na parapecie lub podłodze wzdłuż krawędzi okna lub drzwi.

Stosując się do tych wskazówek, możesz znacząco zmniejszyć straty ciepła przez okna i drzwi. Dzięki temu możesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i jednocześnie poprawić komfort swojego życia.

Okazuje się, że banalna konserwacja okien i drzwi również może mieć znaczenie. Zadbaj o to, aby okna i drzwi były czyste. Kurz i brud mogą gromadzić się na uszczelkach i powodować, że będą mniej szczelne.

Regularnie sprawdzaj okna i drzwi pod kątem uszkodzeń. Jeśli uszczelka jest zerwana lub uszkodzona, należy ją wymienić.

Jeśli masz stare okna i drzwi, rozważ ich wymianę. Nowoczesne okna i drzwi są znacznie bardziej energooszczędne niż stare.

Wyreguluj temperaturę

Dostosowanie temperatury pomieszczeń do potrzeb jest ważne dla oszczędzania ciepła. Przegrzewanie mieszkania jest nie tylko niepotrzebne, ale także może być szkodliwe dla zdrowia. Optymalna temperatura w zależności od funkcji użytkowej pomieszczenia lub sytuacji to:

w łazience 22-24 st.

w pokojach 20 st.

w kuchni 18-20 st.

gdy jesteśmy w pracy 17-18 st.

podczas kilkudniowej nieobecności 16 st.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dostosować temperaturę pomieszczeń do swoich potrzeb:

Zainstaluj termometr pokojowy. Termometr pozwoli Ci monitorować temperaturę w pomieszczeniu i dostosować ją do swoich potrzeb .

. Obniż temperaturę o 1-2 stopnie. Według ekspertów każdy stopień mniej to nawet do 7 proc. oszczędności w rachunkach.

Użyj regulatorów pokojowych. Regulatory pokojowe reagują na zmiany temperatury na zewnątrz i automatycznie dostosowują temperaturę w pomieszczeniu.

Dokonaj przeglądu instalacji

Przegląd instalacji i urządzeń grzewczych przed każdym sezonem grzewczym jest bardzo ważny. Dzięki temu możesz uniknąć awarii i obniżyć koszty ogrzewania.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci przeprowadzić przegląd instalacji i urządzeń grzewczych:

Sprawdź, czy instalacja jest szczelna. Przejedź dłonią wzdłuż rur, aby sprawdzić, czy nie czujesz żadnych przeciągów.

Sprawdź, czy urządzenia grzewcze są sprawne. Sprawdź, czy palnik kotła działa prawidłowo, czy wentylator pracuje bez zakłóceń, czy termostaty są ustawione prawidłowo.

Odpowietrzaj grzejniki. Nie zapomnij o odpowietrzeniu grzejników, jeśli są zimne mimo ustawienia pokrętła na maksymalne ciepło.

Jeśli nie masz doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac, zleć przegląd instalatorowi. Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości, jak najszybciej je usuń. Regularnie przeglądaj instalację grzewczą, aby zapobiec awariom.

Jak odpowietrzyć grzejnik?

Ustaw głowicę termostatyczną grzejnika na pozycję „0”. Znajdź odpowietrznik na grzejniku. Odpowietrznik to zawór znajdujący się na górze grzejnika, zwykle z boku. Użyj śrubokręta, aby lekko odkręcić odpowietrznik. Gdy usłyszysz syczenie, oznacza to, że powietrze jest usuwane z instalacji. Kontynuuj odkręcanie odpowietrznika, aż wypłynie woda. Gdy pojawi się woda, natychmiast zakręć odpowietrznik. Ustaw głowicę termostatyczną grzejnika na żądaną temperaturę.

Wskazówki:

Jeśli grzejnik jest bardzo gorący, poczekaj, aż ostygnie przed rozpoczęciem odpowietrzania.

Jeśli odpowietrznik jest zakręcony na stałe, możesz użyć klucza do odpowietrzenia.

Jeśli nie masz pewności, jak odpowietrzyć grzejnik, skonsultuj się z instalatorem.

Sprawdź działanie wentylacji

Sprawna wentylacja jest niezbędna dla dobrej wydolności systemu ogrzewania. Wentylacja zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniach, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu pleśni.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci sprawdzić działanie wentylacji:

Sprawdź, czy kratki wentylacyjne są drożne. Jeśli kratki są zatkane kurzem lub innymi zanieczyszczeniami, należy je oczyścić.

Sprawdź, czy przepustnice wentylacyjne są ustawione prawidłowo. Przepustnice powinny być ustawione tak, aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza.

Sprawdź, czy uszczelki wokół przewodów wentylacyjnych są szczelne. Nieszczelne uszczelki mogą powodować uciekanie ciepłego powietrza z domu.

Jeśli chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu, warto rozważyć zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, który wykorzystuje ciepło z wywiewanego powietrza do podgrzania powietrza nawiewanego. Dzięki temu systemowi można zaoszczędzić na ogrzewaniu nawet do 30%.

Zamontuj ekrany zagrzejnikowe

Ekrany zagrzejnikowe to specjalne osłony, które montuje się za grzejnikiem. Ekrany wykonane są z materiałów o dobrych właściwościach izolacyjnych, takich jak styropian lub wełna mineralna. Folia aluminiowa, którą zazwyczaj okleja się ekrany, odbija ciepło z powrotem do pomieszczenia. To proste rozwiązanie zwiększa efektywność ogrzewania, pomaga obniżyć koszty, zapobiega wychładzaniu ogrzanego powietrza przez zimną ścianę.

Nie zapomnij o odkurzeniu grzejników. Kurz jest dobrym izolatorem, dlatego jego obecność na grzejniku może zmniejszać efektywność ogrzewania.

Zmień ustawienie mebli

Odpowiednie ustawienie mebli może pomóc w oszczędzaniu ciepła. Meble tapicerowane i komody mogą blokować przepływ ciepła z grzejnika, co może skutkować utratą ciepła i wyższymi rachunkami za ogrzewanie.

Oto kilka wskazówek, jak ustawić meble, aby zaoszczędzić ciepło:

Odsłoń grzejniki. Staraj się nie zastawiać ich meblami tapicerowanymi, czy komodami. Jeśli już musisz, to zachowaj co najmniej 10 cm odstęp od grzejnika.

Nie zasłaniaj grzejników również ciężkimi zasłonami i firankami. Ciemne i grube tkaniny mogą blokować przepływ ciepła.

Umieść meble w taki sposób, aby nie blokowały przepływu ciepła z grzejników do pomieszczenia.

Ustaw meble w taki sposób, aby nie tworzyły przeciągów. Przeciągi mogą powodować utratę ciepła.

Uwaga! Suszenie prania bezpośrednio na grzejniku to marnowanie ciepła. Mokre i zimne pranie izoluje energię cieplną. Jeśli musisz suszyć pranie w pobliżu grzejnika, to umieść je na wieszaku lub suszarce.

Wietrz krótko, ale skutecznie

Prawidłowe wietrzenie jest ważnym elementem oszczędzania ciepła. Wietrzenie na oścież przez krótki czas pozwala na wymianę powietrza w pomieszczeniu bez konieczności wychłodzenia kaloryferów. Przede wszystkim wietrz pomieszczenia, w których przebywasz. Najlepiej jest wietrzyć w ciągu dnia, kiedy na zewnątrz jest cieplej.

Jak prawidłowo wietrzyć mieszkanie?

Zakręć zawory w kaloryferach. Otwórz okno na oścież. Wietrz przez 5-10 minut. Zamknij okno. Odkręć zawory w grzejnikach.

W dzień wpuść słońce, w nocy zatrzymaj ciepło

Wykorzystanie słońca do ogrzania pomieszczeń jest świetnym sposobem na oszczędzanie ciepła. Promienie słoneczne mogą podnosić temperaturę w pomieszczeniu nawet o kilka stopni Celsjusza.

Oto kilka wskazówek, jak wykorzystać słońce do ogrzania pomieszczeń:

Odsłaniaj okna w ciągu dnia. W słoneczne dni odsłaniaj okna, aby wpuścić do wnętrza promienie słoneczne.

Zasłaniaj okna na noc. Na noc zasłaniaj okna, aby zapobiec uciekaniu ciepła z pomieszczeń.

Wykorzystuj rolety i zasłony izolacyjne. Rolety i zasłony izolacyjne pomogą w zatrzymywaniu ciepła w pomieszczeniu.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie należy zasłaniać grzejników. Grzejniki emitują ciepło, dlatego zasłanianie ich może skutkować utratą ciepła i wyższymi rachunkami za ogrzewanie. Dlatego lepsze są rolety i krótkie zasłony izolacyjne tylko na otwory okienne. Długie firanki i zasłony choć dekoracyjne są nieekonomiczne.

Proste rozwiązania

Zamknięcie drzwi do pomieszczeń, w których nie przebywasz, może pomóc w oszczędzaniu ciepła. Grzejniki nie będą musiały pracować tak ciężko, aby ogrzać całe mieszkanie, a Ty będziesz się czuł bardziej komfortowo w cieplejszym pomieszczeniu. Ubierz się cieplej. Kamizelka, bezrękawnik, noszenie kilku warstw ubrań “na cebulkę” to naprawdę dobre rozwiązanie, aby oszczędzać ciepło. Jeśli będziesz ubrany cieplej, nie będziesz musiał tak mocno grzać domu. I będziesz też zdrowszy, bo przegrzewanie się w domu, a następnie nagłe schłodzenie po wyjściu na dwór to murowane przeziębienie.

Zainwestuj w termomodernizację

Termomodernizacja to szereg prac, które mają na celu poprawę izolacji budynku. Dzięki termomodernizacji można zmniejszyć straty ciepła nawet o 70%. W ramach termomodernizacji można wykonać następujące prace:

ocieplenie ścian zewnętrznych

ocieplenie dachu

ocieplenie stropu

wymiana okien i drzwi

instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Koszt termomodernizacji zależy od zakresu prac, które zostaną wykonane. W przypadku domów jednorodzinnych koszt termomodernizacji może wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na termomodernizację. Dofinansowanie można uzyskać z Programu Czyste Powietrze, który jest dofinansowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termomodernizacja to inwestycja, która zwraca się w ciągu kilku lat. W dłuższej perspektywie czasu jest to bardzo opłacalne przedsięwzięcie.

QUIZ PRL. Wzornictwo przemysłowe PRL, czyli Pospolita-Rzeczy Ludowa Pytanie 1 z 10 Kiedyś popularny, a dzisiaj kultowy "lisek" to: półmisek fotel figurka porcelanowa Dalej