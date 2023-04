Kursy walut 05.04.2023. Złoty na stabilnym kursie

W środę 5 kwietnia złoty nie zaliczył znacznych zmian wobec głównych walut. Kurs euro wciąż jest blisko 4,70 zł. Dolar jest na poziomie 4,26 zł i nic nie wskazuje na to, żeby przybliżył się do 4,30 zł. Z kolei frank szwajcarski jest obecnie powyżej poziomu 4,70 zł, choć daleko mu do szczytów sprzed kilku miesięcy, co powinno uspokoić frankowiczów. Funt szterling kosztuje obecnie nieco ponad 5,30 zł.

Kursy walut FOREX 05.04.2023 [09:21]

EUR/PLN 4,6749

4,6749 USD/PLN 4,2627

4,2627 CHF/PLN 4,7119

4,7119 GBP/PLN 5,3336

Co wpłynie na kursy walut 05.04.2023?

Dla kursu polskiej waluty 05.04.2023 kluczowa będzie decyzja RPP dotycząca stóp procentowych, a także zaplanowane na czwartek przemówienie prezesa NBP Adama Glapińskiego. Inwestujący w euro powinni zainteresować się publikacją danych z Francji i Hiszpanii o produkcji przemysłowej w lutym oraz o Indeksie PMI dla usług finansowych w całej Unii Europejskiej.

