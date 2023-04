RPP podniesie stopy procentowe? Eksperci nie mają wątpliwości

Nowe 300 plus potwierdzone! Wypłaty ruszą 1 lipca 2023 roku

Według ekonomistów Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych na kończącym się w środę posiedzeniu. Takie prognozy zawarte są w raportach PKO BP, Santander Bank Polska czy Banku Pekao. Zdaniem analityków o wiele większe znaczenie może mieć konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego, która została zaplanowana na czwartek.

"Krajowy rynek czeka na wynik posiedzenia RPP i czwartkową konferencję prezesa Glapińskiego, będąc bardziej wyczulonym na jakiekolwiek sygnały świadczące o bardziej restrykcyjnym nastawieniu RPP do polityki pieniężnej w kontekście zbyt powolnego schładzania presji inflacyjnej w Polsce" – stwierdzili ekonomiści Banku Pekao w swoim raporcie.

Konferencja prasowa Glapińskiego może wpłynąć na kurs złotego

"Większa zmienność na polskiej walucie powinna pojawić się wraz z czwartkową konferencją prezesa NBP. Jeśli A. Glapiński pod wpływem utrzymującej się wciąż wysokiej dynamiki inflacji bazowej powstrzyma się przed deklaracjami odnośnie terminu obniżek stóp procentowych, to może to dać impuls do umocnienia się złotego i próby ataku dolnego ograniczenia kanału trendu bocznego na EUR/PLN przebiegającego w pobliżu poziomu 4,66" – stwierdzono w raporcie banku PKO BP.

RPP ostatniej podwyżki stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r. Od tego czasu stopy pozostają niezmienione – główna stopa NBP, referencyjna, utrzymywana jest na poziomie 6,75 proc

