Zysk NPB zasila budżet państwa. Ogromne wpłaty za kadencji prezesa Glapińskiego

Prezes Glapiński - na koniec roku inflacja wyniesie 7 procent

Prognozy szefa NBP Agama Glapińskiego o spadającej inflacji zaczynają się sprawdzać. Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji, w marcu 2023 roku wyniosła 16,2 proc. rok do roku. Lutowy wskaźnik był wyższy i wyniósł 18,4 proc. rok do roku. Według Narodowego Banku Polskiego (NBP), w 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - zgodnie z centralną ścieżką projekcji inflacyjnej - 17,2 proc. r/r w I kw., 12,8 proc. w II kw., 10 proc. w III kw. i 7,6 proc. w IV kw. Jak zapowiada prezes Glapiński -przy założeniu braku nieprzewidzianych wydarzeń jeszcze w tym roku inflacja powinna spaść do poziomu jednocyfrowego, a w Polsce nie będzie recesji. Cel inflacyjny 2,5 proc. według prognoz NBP może być osiągnięty dopiero w 2025 roku, ale wygasanie inflacji w najbliższych miesiącach będzie przebiegać szybciej.

Rekordowe wpływy zysku NBP do Skarbu Państwa

W czerwcu 2022 polski bank centralny dokonał wpłaty 10,5 mld zł do budżetu państwa. To 95 proc. zysku wypracowanego przez NBP w 2021 roku. Narodowy Bank Polski wypracował w 2021 roku zysk w kwocie blisko 11 mld zł. Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP, zysk NBP podlega podziałowi na wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa oraz 5 proc. rocznego zysku na fundusz rezerwowy NBP. Łącznie za kadencji prof. Adama Glapińskiego w latach 2016 – 202, NBP wpłacił zysk do budżetu państwa w wysokości 35, 4 mld zł. To rekordowa suma, która państwową kasę. Dla porównania- za kadencji prof. Marka Belki w latach 2010 – 2015 wpłata ta wyniosła 27,52 mld zł, a za prezesury prof. Gronkiewicz – Waltz tylko 11,5 mld zł.

